İstanbul Silivri Açıklarında 4 Büyüklüğünde Deprem!

İSTANBUL’DA DEVAM EDEN DEPREM SÜREÇLERİ

İstanbul, 23 Nisan 2025 tarihinde Silivri açıklarında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları etkisini sürdürüyor. Bugün öğle saatlerinde Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında yeni bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bu depremin büyüklüğünü 4.0, merkez üssünü ise Silivri açıkları olarak bildirdi. Bununla birlikte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.7 ve derinliğini 6.99 kilometre olarak aktardı. Sarsıntılar, İstanbul’un özellikle Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Bakırköy gibi ilçelerinde hissediliyor.

6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN ARTÇILARI DEVAM EDİYOR

23 Nisan’da saat 12.49’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul içerisinde büyük bir paniğe yol açtı. Sarsıntı 13 saniye sürdü ve sonrasında toplamda 291 artçı sarsıntı kaydedildi. AFAD, artçıların azalma eğilimi göstermekte olduğunu belirtse de, uzmanlar Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun bu bölgesindeki hareketliliğin devam edebileceği uyarısını yapıyor. Bugün gerçekleşen 4 büyüklüğündeki deprem, bu hareketliliğin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

UZMANLARDAN DEPREM AÇIKLAMALARI

CNNTÜRK canlı yayınına katılan Prof. Dr. Süleyman Pampal, 3.7 büyüklüğündeki depremi inceledi. Pampal, “23 Nisan 6.2’lik depremin artçısı olarak değerlendirilebilir. Bu normal artçıların 1-2 ay devam edebileceğini konuşuyoruz. Yüzlerce oldu, bir süre daha devam edecek. Çok abartılacak bir durum yok. Bu normaldir. Zaman içerisinde büyüklüğü azalır, seyrekleşir ve 1-2 ay içinde sönümlenir. Ancak arada bir 4-5, 3-4 arası olabilir. Daha çok küçük mikro depremler ölçeğine düşerek bir süre sonra sönümlenecek. Tabi başka bir bağımsız deprem olmadığı sürece,” dedi.

Pampal, “Kırılan kısım orta Marmara’nın batı kesiminde. Kırılma doğuya doğru devam ediyor. Bir önceki tarihsel dönemde 1776’da iki yıkıcı deprem üreten bir fay. 23 Nisan’daki 6.2’lik ana şoku bunlardan biri olarak değerlendirebiliyorum. İkincisinin de ne zaman olacağını bilemediğimizi vurgulamak istiyorum. Daha büyük 6.5-7 arası, 7’ye yakın büyüklükte deprem üretecek uzunlukta kırılmamış segmentin varlığını kabul etmemiz gerekiyor. İstanbul için deprem tehlikesi geçti demek bana göre doğru değil,” ifadeleriyle durumu özetledi.