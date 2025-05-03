İstanbul Silivri açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı!

İSTANBUL’DA DEPREM SÜREKLİLİĞİ

İstanbul, 23 Nisan 2025’te Silivri açıklarında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları ile sarsılmaya devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında yeni bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 4.0, merkez üssünü ise Silivri açıkları olarak belirtti. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.7 ve derinliğini 6.99 kilometre olarak açıkladı. Sarsıntı, İstanbul’un Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Bakırköy gibi ilçelerinde hissedildi.

5.1’LİK DEPREMİN ARDINDAN ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

23 Nisan’da saat 12.49’da Silivri açıklarında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da büyük paniğe yol açmış ve 13 saniye süren sarsıntı sonrası 291 artçı sarsıntı kaydedilmişti. AFAD, artçı sarsıntıların azalma eğilimi gösterdiğini belirtse de uzmanlar Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun bu bölümünde hareketliliğin devam edebileceği uyarısında bulunuyor. Bugün yaşanan 4 büyüklüğündeki deprem, bu hareketliliğin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

UZMANLAR’DAN İLK DEĞERLENDİRME

CNNTÜRK canlı yayınına katılan Prof. Dr. Süleyman Pampal, 3.7 büyüklüğündeki depremi değerlendirerek, “23 Nisan 6.2’lik depremin artçısı olarak değerlendirilebilir. Bu normal artçıların 1-2 ay devam edebileceğini konuşuyoruz. Yüzlerce oldu, bir süre de olmaya devam edecek. Çok abartılacak bir durum yok. Bu normaldir.” dedi. Pampal ayrıca, “Zaman içinde büyüklüğü azalır, seyrekleşir ve 1-2 ay içinde sönümlenir. Ancak arada bir 4-5, 3-4 arası olabilir. Daha çok küçük mikro depremler ölçeğine düşerek bir süre sonra sönümlenecek. Tabi başka bir bağımsız deprem olmadığı sürece.” ifadelerini kullandı.

FAUL DÜZENİNE DİKKAT

Kırılan kısmın Orta Marmara’nın batı kesiminde olduğunu belirten Pampal, “Kırılma doğuya doğru devam ediyor. 1776’da iki yıkıcı deprem üreten bir fay var. 23 Nisan’daki 6.2’lik ana şoku bunlardan biri olarak değerlendirebiliyorum. İkincisinin de ne zaman olacağını bilemediğimizi vurgulamak istiyorum. Biraz daha büyük 6.5-7 arası, 7’ye yakın büyüklükte deprem üretecek uzunlukta kırılmamış segmentin varlığını kabul etmemiz gerekiyor. İstanbul için deprem tehlikesi geçti demek bana göre doğru değil.” şeklinde uyarılarda bulundu.