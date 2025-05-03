İstanbul Silivri’de 4 büyüklüğünde deprem

İstanbul, 23 Nisan 2025 tarihinde Silivri açıklarında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardındaki artçı sarsıntılarla sarsılmaya devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında yeni bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 4.0 ve merkez üssünü Silivri açıkları olarak açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 6.99 kilometre olarak kayda geçti. Sarsıntı, İstanbul’un özellikle Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Bakırköy gibi ilçelerinde hissedildi.

6.2’lik Depremin Ardından Artçılar Sürüyor

23 Nisan’da saat 12.49’da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da büyük bir paniğe yol açtı. 13 saniye süren sarsıntı sonrası 291 artçı sarsıntı kaydedildi. AFAD, artçıların azalma eğiliminde olduğunu belirtse de uzmanlar, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun bu segmentinde hareketliliğin devam edebileceğine dair uyarılarda bulunuyor. Bugün yaşanan 4 büyüklüğündeki deprem, bu hareketliliğin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İlk Değerlendirme: Bu Normal

CNNTÜRK canlı yayınına katılan Prof. Dr. Süleyman Pampal, 3.7’lik depremi değerlendirdi ve şunları söyledi: “23 Nisan 6.2’lik depremin artçısı olarak değerlendirilebilir. Bu normal artçıların 1-2 ay devam edebileceğini konuşuyoruz. Yüzlerce oldu, bir süre de olmaya devam edecek. Çok abartılacak bir durum yok. Bu normaldir. Zaman içinde büyüklüğü azalır, seyrekleşir ve 1-2 ay içinde sönümlenir. Ancak arada bir 4-5, 3-4 arası olabilir. Daha çok küçük mikro depremler ölçeğine düşerek bir süre sonra sönümlenecek. Tabi başka bir bağımsız deprem olmadığı sürece.” Pampal ayrıca, “Kırılan kısım orta Marmara’nın batı kesiminde. Kırılma doğuya doğru devam ediyor. Bir önceki tarihsel dönemde 1776’da iki yıkıcı deprem üreten bir fay. 23 Nisan’daki 6.2’lik ana şoku bunlardan biri olarak değerlendirebiliyorum. İkincisinin de ne zaman olacağını bilemediğimizi vurgulamak istiyorum. Biraz daha büyük 6.5-7 arası, 7’ye yakın büyüklükte deprem üretecek uzunlukta kırılmamış segmentin varlığını kabul etmemiz gerekiyor. İstanbul için deprem tehlikesi geçti demek bana göre doğru değil.” ifadelerini kullandı.