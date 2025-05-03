İstanbul, Sosyal Medya Çetelerinin Etkisi Altında

İSTANBUL’DA YENİ NESİL ÇETELERİN VARLIĞI

İstanbul, son yıllarda klasik mafya yapılarını geride bırakarak sosyal medya ve dijital platformları karargâh haline getiren yeni tip sokak çeteleri ile karşı karşıya. Çizgi film karakterlerinden isimlerini alan “Casperlar”, “Daltonlar”, “Redkitler” gibi gruplar, uyuşturucu ticareti, cinayet, yaralama, haraç ve tehdit gibi suçlarla şehirde korku imparatorlukları yaratıyor. Motosikletli tetikçiler kaskları ve sosyal medya canlı yayınlarıyla rakip gruplara meydan okuyor ve esnafa “mikro çökme” yöntemi ile baskı kuruyor.

YENİ MAFA YÖNTEMLERİ

Geleneksel mafya yöntemlerinin yerini, sosyal medyada sahte hesaplarla provoke edici içerikler ve rakip bölgelerde canlı yayın açma gibi modern stratejiler aldı. Bu çeteler, TikTok, Instagram ve YouTube gibi platformlarda güç gösterisi yaparak birbirlerine gözdağı veriyor ve 20-25 yaş arası gençleri saflarına katıyor. Kolombiya kartellerine öykündükleri motosikletli suikast timleri ile dikkat çekiyorlar. CNN Türk’ün haberine göre, “Bu gruplar, haraç alamadıkları iş yerlerini kurşunluyor, ölüme kadar varan saldırılar düzenliyor.”

AHMET MİNGUZZİ OLAYI VE CASPERLAR

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi ve ailesine sosyal medya üzerinden tehdit videoları gönderilmesi, “Casperlar” çetesini medyada ön plana çıkardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Minguzzi ailesine tehdit mesajları atan 6 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Türkiye Gazetesi’ne göre, Casperlar, Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’ye de sahip çıkarak, “Sizde memur, Casperlarda kardeş bitmez” diyerek devlete karşı çıkıyor.

İSTANBUL’UN EN TEHLİKELİ ÇETELERİ

İstanbul ve çevresinde faaliyet gösteren başlıca sokak çeteleri şunlardır:

BARIŞ BOYUN GRUBU

Merkez: İstanbul genelinde

Lider: Barış Boyun (İtalya’da tutuklandı)

Faaliyetler: Uyuşturucu, silah kaçakçılığı, yasadışı bahis ve cinayet. Yunanistan, Gürcistan ve Fransa’da saldırılar düzenliyor.

Detay: Savcılık iddianamesine göre, mali kaynakları uyuşturucu ve yasadışı bahisten geliyor.

DALTONLAR

Merkez: Bahçelievler

Lider: Beratcan Gökdemir (“Can Dalton”, Rusya’da tutuklu)

Faaliyetler: Motosikletli suikast timleri ile 20’ye yakın cinayet. Sosyal medyada tetikçi topluyorlar.

Detay: Milliyet’e göre, cinayet için 1-5 milyon dolar, yaralama için 1-10 milyon TL ücret alıyorlar. Banu Parlak’ın iş yerini kurşunlama olayında da Daltonlar’ın adı geçiyor.

CASPERLAR

Merkez: Şirinevler, Yenibosna

Liderler: Hamuş Atız, Piro Atız

Faaliyetler: Daltonlar ile düşmanlık, tehdit ve cinayet suçları.

Detay: Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne yapılan motosikletli saldırıda Casperlar-Daltonlar hesaplaşması öne çıktı.

REDKİTLER

Merkez: Bahçelievler, Yenibosna

Lider: Ferhat Delen (Ferhat Mardin, yurtdışında firari)

Faaliyetler: Fenerbahçe tribün liderliğini elde etme amacıyla saldırılar düzenliyor.

Detay: 10 Haber’e göre, Daltonlar ile kanlı çatışmaları mevcut.

ANUCURLAR

Merkez: Kağıthane

Liderler: İnan ve Sinan Anucur

Faaliyetler: Polis çatışmasında bir polisi şehit ettiler.

Detay: Evrensel’e göre, karargâh olarak kullandıkları dairede polisle çatıştılar.

GÜNDOĞMUŞLAR

Merkez: Nurtepe, Kağıthane

Lider: Uğurcan Gündoğmuş

Faaliyetler: Anucurlar ile kan davası.

ÇİRKENLER

Merkez: Bahçelievler, Bağcılar

Lider: Zuhat Altunç

Faaliyetler: Polis kılığına girerek adam kaçırma. Son operasyonda 47 kişi yakalandı.

ARAP EMRAH

Merkez: Gazi Mahallesi

Lider: Emrah Sever

Faaliyetler: Kullandığı araçları Alibeyköy Barajı’na gömüyordu.

HALİL AY GRUBU

Merkez: Adıyaman-Adana-İstanbul

Lider: Halil Ay (Fransa’da Daltonlar tarafından öldürüldü)

Faaliyetler: Haliç Köprüsü’nde Cumali Aslan’ın öldürüldüğü saldırıyı gerçekleştirdiler.

BAYGARALAR

Merkez: Adana, Siirt kökenli, İstanbul’a yayıldılar

Lider: Ramazan Baygara

Faaliyetler: Yurtdışında eylemler gerçekleştirdiler.