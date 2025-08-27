İstanbul Suç Örgütü Soruşturmasında Sayhan Tutuklandı

İSİM VE ORGANİZASYON HAKKINDA GÖZALTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Selahattin Yılmaz’ın elebaşı olduğu öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu süreçte, gözaltına alınan İsmet Sayhan, İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi ve buradaki işlemleri tamamlandı. Sayhan’ın ifadesini alan savcılık, “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma” suçlamasıyla hakimliğe sevk etti.

TUTUKLAMA KARARLARI VE DEVAM EDEN SORUŞTURMA

Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren Sayhan hakkında tutuklama kararı alındı. Bu soruşturma çerçevesinde, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun illerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, 10 şüpheli adli makamlara çıkarıldı. Aralarında Selahattin Yılmaz’ın da bulunduğu bu şüpheliler, hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer 6 kişi adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere serbest bırakıldı.