İstanbul Taksilerinde Yeni Modeller Var

TAKSİ MODELLERİNDE YENİ DÜZENLEME

İstanbul’da taksi hizmeti sunan araçlar için yeni bir düzenleme yapıldı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, gerçekleştirilen UKOME toplantısının ardından alınan kararı duyurdu. Yapılan değişiklikle birlikte ticari araç değişikliğinde C segmenti ile ilgili olarak yüzde 50’den fazla yerlilik şartı kaldırıldı.

C SEGMENTİ ARAÇLARIN KULLANIM ŞARTLARI

Yeni düzenlemenin detaylarına göre, C segmentine giren ve yüzde 50’den fazla yerlilik oranına sahip olmayan araçların ilk alımında 0 (sıfır) yaşında olmaları gerekiyor. Ayrıca bu araçların kullanım süresi 6 (altı) yıl olarak belirlendi. Yüzde 50’den fazla yerlilik oranına sahip araçlar için ise ilk alımda 0-2 yaşında olma şartı aranıyor ve bu araçların 6. yılından sonra 9 yaşına kadar kullanımına izin veriliyor. Bu belgeler çerçevesinde, 8 farklı marka araç, ticari taksi olarak kullanılabilecek.

KULLANILABİLECEK TAKSİ MARKALARI

Bu kapsamda ticari taksi olarak kullanılabilecek araçlar arasında şunlar yer alıyor: Fiat Egea, Toyota Corolla (Sedan/Benzin, Hibrit), Renault Megane (Sedan), Citroen C4X, Ford Focus (Sedan) ve Skoda Octavia. Yeni düzenleme, İstanbul’daki taksi hizmetlerini çeşitlendirmeyi hedefliyor.