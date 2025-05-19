İstanbul Temasları Sonrası Kritik Gelişme – Trump: Ateşkes İçin Müzakerelere Başlıyoruz

ABD BAŞKANINDAN PUTİN İLE ÖNEMLİ GÖRÜŞME

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. İki saatten fazla süren bu görüşme sona erdi. Putin, konuşmanın “çok bilgilendirici ve faydalı” olduğunu ifade etti. Putin, “Rusya gelecekteki barış görüşmeleri için Kiev ile bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır. Ukrayna ile anlaşmaya varıldığı takdirde ateşkes mümkün. Genel olarak doğru yoldayız, Rusya ve Ukrayna her iki tarafa da uygun tavizler bulmalı. Krizin kökeninde yatan etkenler ortadan kaldırılmalı.” sözlerini kullandı. Moskova ve Kiev görüşmelerine desteği için Trump’a teşekkür eden Putin, “Ukrayna ile İstanbul’daki temaslar tarafların doğru yönde ilerlediğini gösteriyor.” dedi.

TRUMP: ATEŞKES İÇİN MÜZAKERELERE BAŞLIYORUZ

Trump, Putin ile olan görüşmenin çok olumlu geçtiğini söyleyerek, “Ateşkes için hemen müzakerelere başlıyoruz. Koşullar iki taraf arasında müzakere edilecek.” açıklamasında bulundu. Vatikan’ın Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapma isteğini belirten Trump, “Rusya, savaş bittiğinde ABD ile geniş çaplı ticaret yapmak istiyor. Ukrayna ticaretten yararlanabilir.” ifadelerini kullandı. Trump, Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında Ukrayna, AB, Fransa, İtalya, Almanya ve Finlandiya’yı bilgilendirdiğini aktardı.

TRUMP SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Trump, cumartesi günü Truth Social hesabında görüşmenin konularının “haftada ortalama 5 binden fazla Rus ve Ukraynalı askerin öldürülmesine neden olan kan gölünün durdurulması ve ticaret” olacağını bildirdi. Daha önce Trump, Putin ile doğrudan konuşana kadar barış görüşmelerinde önemli bir ilerleme kaydedilmeyeceğini düşündüğünü dile getirmişti. Trump, bu hafta başında gazetecilere “Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, Putin’le bir araya gelene kadar hiçbir şeyin olacağına inanmıyorum.” demişti.

KREMLİN: YÜZ YÜZE GÖRÜŞME HAZIRLIĞI YOK

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Trump ile Putin’in yüz yüze görüşme için herhangi bir hazırlık içinde olup olmadığına dair gelen soruya, “Putin ve Trump arasında yüz yüze görüşme hazırlığı yok.” şeklinde yanıt verdi.

PUTİN’İN ARDINDAN ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEK

Trump, Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeden hemen sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve NATO’nun çeşitli üyeleriyle konuşmayı planladığını belirtti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD, İtalya, Fransa ve Almanya liderleriyle savaşı masaya yatırdıklarını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünkü görüşmenin ardından yapığı açıklamada, “Yarın Başkan Putin, Başkan Trump tarafından önerilen ve Ukrayna ile Avrupa tarafından desteklenen 30 günlük koşulsuz ateşkesi kabul ederek barış istediğini göstermeli.” dedi. Avrupalı liderler ise Putin’in barış konusunda ciddi olmadığını düşünüyor.

JD VANCE: ÇIKMAZ OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmeden önce Washington’un Rusya’nın Ukrayna’daki savaşıyla ilgili görüşmelerin çıkmazda olduğunu kabul ettiğini söyledi. Vance, “Burada bir çıkmaz olduğunun farkındayız. Bence Başkan, Putin’e şunu söyleyecek: ‘Bak, ciddi misin? Bu konuda ciddi misiniz?'” ifadelerini kullandı.