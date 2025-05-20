İstanbul, Trafik Sıkışıklığında Avrupa Birincisi

DİKKAT ÇEKEN TRAFİK KAZA VERİLERİ

İstanbul’da 2024 yılında kaydedilen trafik kazaları toplamda 97 bin 354 olarak belirlendi. Yıllık kayıp zaman ise 105 saat olarak ölçüldü. Ayrıca, uluslararası araştırma şirketlerinin sonuçlarına göre, trafik sıkışıklık seviyesi İstanbul’da yüzde 41 oldu ve bu oranla şehir, Avrupa’da birinci, dünya genelinde ise 35’inci sırada yer alıyor. İstanbul’un trafik sıkışıklığının her geçen gün artması, akademisyenleri çeşitli çalışmalar ve yapay zeka araştırmalarıyla bu soruna çözüm arayışına yönlendiriyor.

KAZA SONRASI TRAFİK SIKIŞIKLIĞI

2013-2021 yılları arasında İstanbul’da meydana gelen kazalar arasında 147 bin 626 kaza kaydedildi. Bu kazaların 99 bin 512’si, trafik sıkışıklığına sebep olurken, bu sıkışıklık çoğunlukla 30 dakika ile sınırlı kaldı. 1.751 kaza ise en fazla 90 dakika süren bir sıkışıklık yarattı. Zeytinburnu, en çok kaza yaşanan yer oldu.

CUMA GÜNLERİNE DİKKAT

Kazaların en fazla meydana geldiği günlerin başında ise Cuma gelmektedir. Cuma günleri İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu zamanlar olarak kaydedilirken, bu kazalarda en çok otomobillerin yer aldığı görülüyor. Motosiklet ve kamyonetler de kazalarda sıkça karışan araçlar arasında bulunuyor.

Korkmaz, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’ndan temin ettikleri kaza verileriyle, bu kazaların trafikte oluşturduğu süre kayıplarını tahmin etmek için bir model geliştirdiklerini aktardı. “Verileri temizledikten sonra veri setinde yaklaşık 2 bin trafik kazası elde ettik” diyen Korkmaz, kazaların daha çok işe gidiş ve dönüş saatlerinde, yani sabah 05.00-08.30 ile akşam 18.00-21.00 arasında ana arterler üzerinde yoğunlaştığını belirtiyor.

KKÜTÜK SIKINTILARI VE DİKKAT DAĞILMASI

Korkmaz, yoğun trafik saatlerinde hızın düştüğü ancak kazaların arttığını ifade ederek, “Dalgınlık nedeniyle körlük oluşuyor. Biz de trafikteyiz, araç kullanıyoruz. Bir yerden sonra trafik hem sıkıcı bir hale geliyor hem de yorgunluk, stres, uyku oluşuyor. Dikkat dağılıyor, ani bir durma ya da kalkmada yeterli refleks gösteremiyorsun” değerlendirmesinde bulundu.

TRAFFIC KAZALARI VE BEKLEME SÜRELERİ

Korkmaz, İstanbul’da motosiklet gibi küçük çaplı kazaların sıkışıklığa 20 ila 30 dakika sebep olduğunu belirtirken, iki araç ve kamyonetlerin karıştığı kazaların bekleme sürelerinin 1-1,5 saate kadar çıkabildiğini vurguladı. Korkmaz, “İnsanlar sıkışıklık sebebiyle sabırsız, bir yere gitmek için harcadıkları zamanın fazla olmasına katlanamıyor” ifadesini kullandı.

İBB’NİN ÜCRET POLİTİKASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kadıköy ve Eminönü’ne özel araçla girişleri ücretli hale getirmek istediğini belirten Korkmaz, “Burada toplu taşıma araçlarını güçlendirmeniz lazım. İnsanlar toplu taşımayı kullanamayacaksa yasak koymanın bir anlamı yok” dedi. Toplu taşımayı cazip hale getirdiğimizde özel araç kullanımı azalabilir.

OTOPARK SORUNU

Korkmaz, İstanbul’daki otopark sorununa da değinerek, “Ara yollarda hız yapamıyorsunuz, ama çok dar sokaklar var” dedi. Çift taraflı park edilmiş araçların hareket kabiliyetini kısıtladığını ifade eden Korkmaz, yeni havalimanı ile şehrin kuzeye doğru genişlemesinin öngörüldüğüne dikkat çekti.