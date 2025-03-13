İstanbul’un 10 Yılda Nüfus Değişimi

Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul, nüfusunun yüzde 20’sini barındırarak hızlı bir nüfus kayması yaşıyor. Şehrin 39 ilçesinin sosyoekonomik durumu ile ilgili bir rapor hazırlandı. Rapor, Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir gibi bölgelerdeki nüfus artışının hızlandığını gösteriyor. Öte yandan, Fatih, Kadıköy ve Şişli gibi ilçelerde nüfus azalması gözlemleniyor.

NÜFUSUN YOĞUN OLDUĞU İLÇELER

İstanbul’daki göç hareketlerini analiz eden raporda, Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye ve Bağcılar’ın kent nüfusunun yüzde 25’ini kapsadığı vurgulanıyor.

NÜFUS DEĞİŞİMLERİ

Raporu hazırlayan İLKE Vakfı yetkilisi Ahmet Sait Öner, “Fatih, Kadıköy, Şişli gibi ilçelerde bir nüfus azalması söz konusu. Nüfus buralarda azalmışken çeper ilçelere doğru hızlı bir şekilde artış seyri gösteriyor. Örneğin Beylikdüzü’nde nüfusun son 10 yılda yüzde 67 oranında arttığını görüyoruz. Yine Esenyurt, Başakşehir gibi ilçelerde nüfusun hızlı arttığını görmekteyiz. Fatih’te ise nüfusun yüzde 16 oranında düştüğü verilere yansıdı.” diyor.

TEK BAŞINA YAŞAM TRENDİ

Öner, şehirde yalnız yaşamanın arttığını, her dört haneden birinde tek başına yaşandığını belirtiyor. Özellikle Kadıköy, Şişli ve Bakırköy bu durumun daha yaygın olduğu bölgeler arasında. “Nüfusun yoğun olduğu, gelir ile eğitim seviyesi nispeten daha düşük olan ‘çeper’ dediğimiz ilçelerde doğurganlık oranları yüksek. Bu da kültürel dinamiklerin nüfus artışında etkin olduğunu gösteriyor. Doğurganlık oranlarının fazla olduğu ilçeler Esenyurt, Sultanbeyli, Sultangazi ve Sancaktepe iken, Bakırköy, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy’de bu oranlar düşüyor.” şeklinde açıklama yapıyor.

GELİR ADALETSİZLİĞİ

Öner, İstanbul’un gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) üçte birini üretmesine rağmen gelir adaletsizliğinin en yoğun yaşandığı metropoller arasında bulunduğunu dile getiriyor. Sultanbeyli ve Sultangazi’de bu adaletsizliğin çok daha belirgin olduğunu ifade ediyor. Aynı ilçe veya mahallede bile gelir dağılımında büyük farklılıklar olduğunu belirten Öner, “Beykoz ve Sarıyer gibi ilçelerde, en yüksek ve en düşük gelir gruplarına mensup bireyler yan yana yaşıyor.” diye ekliyor.

KİRALARDAKİ FARKLILIKLAR

Şişli, Kadıköy ve Fatih’in ticaret ve finans merkezi olarak, Esenyurt ve Tuzla’nın sanayi merkezi olarak öne çıktığını belirten Öner, İstanbul’daki ev kiralarının ortalamalarını da aktarıyor. “En düşük ortalama kira 15 bin 500 lirayla Esenyurt’ta, en yüksek ortalama ise 60 bin lirayla Sarıyer’de görülüyor.” şeklinde bilgi veriyor.