İstanbul’un 3 İlçesinde 10 Saat Su Kesilecek

İSLE VE MONTAJ ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Silahtar Terfi Merkezi çıkışındaki isale hattında vana ve debimetre montaj çalışmaları yapılacağı bildiriliyor. Bu çalışmalar nedeniyle, çarşamba günü saat 20.00’den itibaren 10 saat boyunca bazı mahallelere su verilemeyecek.

SU VERMEKSİZİN KALACAK MAHALLELER

Su kesintisi, Gaziosmanpaşa ilçesinde Bağlarbaşı, Şemsipaşa, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa ve Karadeniz Mahalleleri’ni etkiliyor. Ayrıca Eyüpsultan ilçesinde Esentepe, Sakarya, Karadolap, Alibeyköy, Yeşilpınar, Akşemsettin ve Çırçır Mahalleleri ile Sultangazi ilçesinde 75. Yıl, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri de su verilmeyecek yerler arasında bulunuyor.