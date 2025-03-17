İstanbul’un En Aktif Suçlusu Serbest Kaldı!

İKİ KADIN HIRSIZIN SOYDUĞU EV ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇİYOR

İstanbul Bayrampaşa’da 16 Ocak Perşembe günü, iki kadın hırsızın bir evi soyması üzerine polis ekipleri hızlıca harekete geçti. Ekipler, kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek amacıyla toplam 51 ayrı güvenlik kamerası kaydını izlemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından kimlik bilgilerine ulaşılan Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura (36) için yakalama çalışmaları başladı.

CİDDİ SUÇ KAYDI VE HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Polis, belirlenen adreste Ceylan Çiçek’e 22 Şubat Cumartesi günü operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yakalanacağını anlayan Çiçek, hamile olduğunu öğrenilmesine rağmen camdan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ekipler tarafından yakalanan Çiçek, sağlık kontrolü sonrası polis merkezine götürüldü. Emniyet sorgusunda, 13 çocuğa sahip olduğu ve 14’üncü çocuğuna hamile olduğu, toplamda 189 ayrı suç kaydının bulunduğu ve 20 ayrı dosyadan aranması olduğu belirlendi. Ayrıca, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve hamilelik nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezasına sahip olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çiçek, adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAMİLELİĞİNDEN DOLAYI SERBEST BIRAKILIYOR

Ceylan Çiçek’in cezaevinde doğum yaptığı öğrenildi. Hamilelik nedeniyle ertelenmiş olan 472 yıl hapis cezası dolayısıyla Çiçek serbest bırakıldı. Diğer yandan, 54 ayrı suç kaydı bulunan Belkız Ura’nın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürdürülüyor.