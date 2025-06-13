İstanbul’un Yeni Taksileri İçin İhale Yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentteki taksi problemine çözüm bulmak amacıyla 2 bin 500 yeni taksi projesinin ilk adımını hayata geçirdi. Uygulama bazlı taksi taşımacılığı doğrultusunda gerçekleştirilen ihalede, 150 taksi plakasından 9’u için satış işlemi tamamlandı.

İHALE KADIR TOPBAŞ MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ihaleye, 29 yıllığına ruhsat almak amacıyla uygulama tabanlı 150 taksi plakası için toplam 30 istekli kapalı teklif sundu. Evrak incelemelerinin ardından 14 başvuru geçerli sayıldı ve açık artırma aşamasına geçildi. İhale sonucunda 9 plaka, 4 milyon 501 bin TL ile 4 milyon 852 bin TL arasında değişen fiyatlarla satıldı. En yüksek fiyatla satılan plaka ise “34 TUA 001” olarak kayıtlara geçti.

İHALEDE GERGİNLİK YAŞANDI

İhale sürecinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Eksik veya geçersiz belge sunan bir istekli, ihale dışı kalmasının ardından evraklarının tam olduğunu belirterek itiraz etti. Encümen üyeleri, ilgili kişinin yanlış belge sunduğunu vurgularken, ihale komisyonu süreci sürdürdü ve açık artırmayı devam ettirdi.

YENİ TAKSİLER ÖZEL TASARIMLARLA YOLLARDA OLACAK

Satışı tamamlanan taksi plakalarının kullanım hakkı 29 yıl ile sınırlı olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamalarına göre, yeni taksiler İstanbulluların oylarıyla belirlenen özel tasarımlarla hizmet vermeye başlayacak. Uygulama tabanlı sistemle çalışacak olan taksiler, kentteki ulaşım sorununa modern bir çözüm sunmayı hedefliyor.