İstanbul Üniversitesi İçin İmamoğlu’ndan Açıklama

İMAMOĞLU’NDAN İDDİALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, Kastamonu’da yaptığı konuşmada, İstanbul Üniversitesi’ne dair diploması ile ilgili yeni bir baskı sürecinin devam ettiğini belirtti. “Bugün alelacele, bir kez daha İstanbul Üniversitesi’ne yazı yollayarak diplomamla ilgili baskı yapma sürecine, üniversiteyi baskılama sürecine devam etmiş” diyen İmamoğlu, yaşanan süreci eleştirdi. Ayrıca, 2020 yılında bu raporu veren Profesör Doktor Kamil Ahmet Köse’nin, yoğun baskılar nedeniyle istifa etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Ceketini Çıkardı ve Mesaj Verdi

İmamoğlu, yurttaşların “Ceketini çıkart” sloganları atması üzerine, “Size söz iktidar olana kadar bu ceket giyilmeyecek, bu kollar hep sıvalı kalacak. Hiç endişeniz olmasın” diyerek, toplumun endişelerini gidermeye çalıştı. Kendisinin sürekli korkutulduğunu ve cesaret bulamadıklarını belirten İmamoğlu, “İmamoğlu’ndan korkuyor. O kadar korkuyor ki, bu korku açıkçası her daim onu tedirgin ediyor. Benimle çağrılarıma rağmen Türk milletinin huzuruna çıkıp mertçe yarışacak cesareti de yok” dedi.

Hukuksuzluk ve Baskılar

Özellikle hukuksuzluk ve baskılar üzerine konuşan İmamoğlu, savcılığın malum konularda aceleci davrandığını ifade etti. “Talimat verme hakkı olmamasına rağmen verdiği talimat üzerine, ‘bunu hemen yapın’ diyerek acelelerini ortaya koyuyorlar” şeklinde konuşan İmamoğlu, baskının aslında normal insanları esnetmeye yönelik olduğunu belirtti. Herkesin adaletin yanında durması gerektiğini savundu.

Bilim İnsanına Yapılan Baskılar

İmamoğlu, Kamil Ahmet Köse’nin istifasının ardından, geçmişte kendisi hakkında verilen raporların baskı altında kalmasının da bir eleştirisi oldu. “2020 yılında diplomamı sorgulayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne fakültem tarafından, ‘İmamoğlu’nun yatay geçişi her yönüyle uygundur’ raporu verilmiştir” dedi. İmamoğlu, “Dertleri ne Ekrem’in diplomasını iptal ettirecekler. Bu kötü akıl, bu cumhurbaşkanının ürettiği korku iklimi, düzgün, namuslu insanlara yüklediği yükün karşılığıdır” diye ekledi. Eğitim sistemine duyduğu saygıyı ve yaşananları kınayan İmamoğlu, üniversite hürriyetinin önemine vurgu yaptı.