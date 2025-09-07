İstanbul Valiliği, 2023-2024 Önlemlerini Açıkladı

YENİ EĞİTİM-DÖNEMİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Yarın yeni eğitim-öğretim dönemi başlıyor. Öğrenciler, bu yeni döneme başlamanın heyecanını son saatlere kadar hissediyor. İstanbul Valiliği, öğrencilerin okula huzur ve güven içinde gidebilmesi amacıyla bir dizi önlem aldığını duyurdu. Valilikten gelen bilgilere göre, İstanbul’da yarın 3 milyona yakın öğrenci ve 170 binden fazla öğretmen ders başı yapacak.

GÜVENLİK UYGULAMALARI YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

2025-2026 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçmesi için, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 808 noktada, 1496 ekip ve 3 bin 151 personel ile okul güvenlik tedbirlerini uygulamaya alacak. Bu tedbirler, eğitim öğretim yılı boyunca sürekli olarak sürdürülecek. Çocuk Şube Müdürlüğü’nden 569 ekip, önceden belirlenmiş okullarda, giriş ve çıkış saatlerinde sabit olarak görev alacak. Okullarda ortaya çıkabilecek güvenlik sorunlarına anında müdahale edebilmek adına 39 ilçede 47 Mobil Okul Timleri faaliyete geçecek. Yoğun güvenlik uygulamaları ise her gün 120 noktada, çocuk, asayiş, trafik, önleyici ve narkotik şube ile İlçe Emniyet Müdürlükleri personellerinden oluşan 331 ekiple aralıksız olarak devam edecek.

TRAFFİK DENETİMLERİ DE ARTARAK SÜRECEK

İstanbul’da trafik güvenliğini sağlamak için, Trafik Denetleme, Bölge Trafik ve İlçe Trafik Büro ekipleri tarafından 8-19 Eylül tarihleri arasında 478 noktada, 309 ekip ve toplam 866 personelle trafik denetimleri yapılacak. Bu süreçte, okul servislerine yönelik denetimler de eğitim öğretim yılı boyunca devam edecektir. Ayrıca, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, 8-19 Eylül tarihlerinde okul çevrelerinde bulunan önemli kavşak ve meydanlarda 10 ekip ile genel güvenlik için tedbirler alacak.

OKUL ÇEVRESİNDE JANDARMA GÜVENLİĞİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, okulların açılacağı 8 Eylül ve sonraki günlerde, sorumluluk alanındaki okullar ve çevrelerinde toplam 145 tim ile 404 personelle kapsamlı güvenlik, trafik ve asayiş uygulamaları gerçekleştirecek. Okul çevrelerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadeleyi artırmak amacıyla, öğrencilere alkol ve sigara satışını engelleyen denetimlerde önemli bir yoğunluk sağlanacak. Jandarma ekipleri, ayrıca öğrenci giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde görevi sürdürecek.