İstanbul Valiliği, Altı İlçede Etkinlikleri Yasakladı

ETKİNLİKLERE KISITLAMA GETİRİLDİ

İstanbul Valiliği, bazı ilçelerde etkinliklere sınırlama uyguladığını duyurdu. Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde belirli etkinliklerin yasaklandığı açıklandı. Valiliğin açıklamasına göre; “Miting, basın açıklaması, açık alan toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemleri, imza kampanyaları, anma törenleri, el ilanı dağıtımı ile pankart ve afiş asma” gibi aktiviteler 07 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00’den, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar gerçekleştirilemeyecek.

YASAK KARARININ GEREKÇESİ

Alınan yasak kararının, “5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun ilgili hükümleri” çerçevesinde hayata geçirildiği ifade ediliyor. Bu durum, belirli bir süre için toplumsal huzurun sağlanması amacıyla gerçekleştiriliyor.