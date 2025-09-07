İstanbul Valiliği, eğitim önlemlerini duyurdu

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yarın yeni eğitim-öğretim dönemi başlıyor. Öğrenciler, bu döneme başlamak için sabırsızlıkla bekliyor. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okula gitmesi amacıyla İstanbul Valiliği tarafından çeşitli önlemler açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da yarın 3 milyona yakın öğrenci ile 170 binden fazla öğretmen ders başı yapacak. Bu bağlamda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının huzur içinde geçebilmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında 808 noktada, 1496 ekip ve 3 bin 151 personelle okul tedbirleri uygulayacak.

TEDBİRLER YILI SIRASINDA DEVAM EDECEK

Uygulanacak olan bu tedbirler, eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek. Çocuk Şube Müdürlüğü personelinden oluşan 569 ekip, daha önceden belirlenen okullarda giriş ve çıkış saatlerinde sabit olarak görev yapacak. Okullarda ve çevresinde oluşabilecek güvenlik sorunlarına müdahale edebilmek amacıyla kurulan Mobil Okul Timleri, 39 ilçede 47 ekiple görev alacak. Yoğun güvenlik uygulamaları, günlük 120 noktada çocuk, asayiş, trafik, önleyici, narkotik şube ve İlçe Emniyet Müdürlükleri personellerinden oluşan 331 ekiple eğitim öğretim dönemi boyunca aralıksız sürdürülecek. Ekipler ayrıca okul çevrelerinde ve öğrencilerin sıkça bulunduğu mekan ve işletmelerde asayiş denetimlerini sürekli olarak yapacak.

TRAFFİK DENETİMLERİ SÜRECEK

Trafik Denetleme, Bölge Trafik ve İlçe Trafik Büro ekipleri, 8-19 Eylül tarihleri arasında 478 noktada, 309 ekip, 177 motosikletli, 39 yaya, 33 çekici olmak üzere toplam 866 personelle trafik tedbirleri uygulayacak. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ayrıca okul servislerine yönelik denetimlerine de eğitim öğretim yılı boyunca ara vermeden devam edecek. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, 8-19 Eylül tarihleri arasında okul çevresindeki önemli kavşak ve meydanlarda 10 ekip, okul önü ve çevrelerinde giriş ve çıkış saatlerinde 100 motosikletli Yunus ekibi ile genel güvenliğin sağlanması amacıyla tedbirler alacak.

JANDARMA GÜVENLİKTE SAHADA OLACAK

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, okulların açılacağı 8 Eylül ve takip eden günlerde sorumluluk alanındaki okullarda ve çevrelerinde 145 tim ve 404 personelle çok yönlü güvenlik, trafik ve asayiş uygulamaları gerçekleştirecek. Okul çevrelerinde ve öğrencilerin yoğunlukla bulunduğu yerlerde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele başta olmak üzere, öğrencilere alkol ve açık sigara satışının önlenmesine yönelik denetimler, okulların açılmasıyla birlikte artarak sürecek. Jandarma ekipleri, giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde görev alacak.