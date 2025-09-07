İstanbul Valiliği, Eğitim Tedbirlerini Açıkladı

YENİ EĞİTİM DÖNEMİ İÇİN TEDBİRLER ALINDI

Yarın yeni eğitim-öğretim dönemi başlıyor ve öğrenciler, yeni dönemi karşılamak için geri sayım yapmaya başladı. Öğrencilerin güvenle okula gitmesini sağlamak amacıyla İstanbul Valiliği, bir dizi önlem açıkladı. Açıklamaya göre İstanbul’da yarın yaklaşık 3 milyon öğrenci ve 170 binden fazla öğretmen ders başı yapacak. Bu kapsamda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluğunda 808 noktada 1496 ekip ve 3 bin 151 personelle okul tedbirleri uygulanacak.

GÜVENLİK UYGULAMALARI YIL BOYUNCA SÜRECEK

Alınan tedbirler eğitim öğretim yılı boyunca geçerliliğini koruyacak. Çocuk Şube Müdürlüğü’nde görevli 569 ekip, önceden belirlenen okullarda giriş ve çıkış saatlerinde sabit olarak görev yapacak. Ayrıca, Mobil Okul Timleri de 39 ilçede 47 ekiple güvenlik sorunlarına anında müdahale edebilmek için etkin olacak. Günlük 120 noktada yoğun güvenlik uygulamaları, çocuk, asayiş, trafik, önleyici, narkotik şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinden oluşan 331 ekiple yıl boyunca aralıksız devam edecek. Ekipler, öğrencilerin yoğun olduğu mekan ve işletmelerde asayiş ve denetim uygulamalarını sürdürecek.

TRAFFİK DENETİMLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Trafik Denetleme, Bölge Trafik ve İlçe Trafik Büro ekipleri, 8-19 Eylül tarihleri arasında 478 noktada 309 ekip, 177 motosikletli, 39 yaya ve 33 çekici olmak üzere toplam 866 personel ile trafik tedbirleri uygulayacak. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, okul servislerine yönelik denetimlerine de eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, 8-19 Eylül arasında okul çevresindeki önemli kavşak ve meydanlarda 10 ekip ile 100 motosikletli Yunus ekibiyle genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla tedbir uygulaması yapacak.

JANDARMA GÜVENLİK UYGULAMALARINI ARTIRACAK

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, okulların açıldığı 8 Eylül ve sonraki günlerde sorumluluk bölgesindeki okullarda ve çevresinde toplam 145 tim ve 404 personelle güvenlik, trafik ve asayiş uygulaması yapacak. Okul çevrelerinde ve öğrencilerin yoğun bulunduğu yerlerde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, alkol ve açık sigara satışının önlenmesi amacıyla denetimler yoğunlaştırılarak devam edecek. Jandarma ekipleri, giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde görev yapacak.