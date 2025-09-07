İstanbul Valiliği Gösterileri Yasakladı

İSTANBUL’DA ETKİNLİK KISITLAMASI

İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde bazı etkinliklere kısıtlama getiriyor. Valiliğin yaptığı açıklamaya göre; miting, basın açıklaması, açık alan toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemleri, imza kampanyaları, anma törenleri, el ilanı dağıtımı ile pankart ve afiş asma gibi birçok etkinlik 07 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00’den itibaren, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar yasaklanıyor.

YASAK KARARININ DAYANAĞI

Yasak kararının, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda alındığı bildiriliyor. Bu durum, güvenlik önlemleri ve şehirdeki düzenin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.