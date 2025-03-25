İstanbul Valiliği’nden Afiş Kaldırma Talimatı

İstanbul Valiliği, yolsuzluk soruşturmasının bir parçası olarak tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanlarının afişlerinin kaldırılmasını talep etti.

ÖZGÜR ÇELİK’TEN TEPKİ

Sosyal medya platformu X üzerinden resmi belgeyi paylaşarak bu duruma tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “İlçe Başkanlıklarımıza polis eşliğinde yazı gitmiş. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımızın fotoğraflarını, posterlerini indirecekmişiz. Ne yapacağımızı söyleyeyim; tüm ilçe başkanlıklarımızda daha fazla Ekrem İmamoğlu bayrağı asılması talimatımdır. Evlerin balkonlarında, meydanlarda, sokaklarda, duvarlarda daha fazla göreceksiniz Ekrem Başkanı. Millet iradesinin yüzünü size unutturmayacağız” şeklinde konuştu.

O KAĞITTA NE YAZIYOR?

İstanbul Başsavcılığı’ndan Emniyet Müdürlüğü’ne yönlendirilen belgede, “Hakkında mali ve/veya terör nitelikli suçlardan soruşturma yapılıp tutuklanma kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah ŞAHAN, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet ÖZER, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza AKPOLAT, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat ÇALIK ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin KÖSELER ile ilgili olarak İstanbul genelinde propaganda mahiyetinde, ayrıca yine bir kısım bu şahıslarla ilgili olarak kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendirici nitelikte afiş ve pankartlar asıldığına yönelik tespitler bulunmakla, 2911 Sayılı Kanunun 27. Maddesi ve 5326 sayılı kanunun 42. Maddesi uyarınca söz konusu afiş ve pankartların men edilmesi ve gerekli yaptırım uygulanması hususlarında bilgi ve gereği rica olunur” ifadeleri yer aldı.