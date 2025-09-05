İstanbul Valiliği’nden Karavan Genelgesi Açıklandı

KARAVAN PARK ALANLARIYLA İLGİLİ YENİ KURALLAR

İstanbul Valiliği tarafından Vali Davut Gül imzasıyla yayımlanan genelgeyle karavan park alanlarına dair uyulması gereken kurallar belirlendi. Genelgede, ilçe ve il belediyelerine bu kurallar bildirildi. Açıklamada, “İlimiz genelinde son dönemlerde karavan turizminin ve gezgin karavan kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte, kamuya açık alanlara, sahil şeritlerine, cadde/yol kenarlarına ve yeşil alanlara izinsiz şekilde park eden karavanların sayısında ciddi artış gözlemlenmiştir” denildi.

UYGULAMANIN GEREKLİLİĞİ

Bu durumun çevre düzenini, kamu güvenliğini ve trafik akışını olumsuz etkilememesi amacıyla, ilde konaklamak isteyen veya turistik ziyarette bulunan karavan kullanıcılarının temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanların belirlenmesi gerektiği ifade edildi. 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde karavan ve kamp alanlarının turizm işletmesi olarak tanımlandığı, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile bu alanların planlamasının belediyelere verildiği belirtildi.

GEREKEN ALTYAPI HİZMETLERİ

Karavan park yerlerinin belirlenmesinde çevreye zarar vermeyen ve ulaşım açısından sorun yaratmayan planlamaların yapılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, İlimizin nüfusu ile ziyaretçi/turist sayısı göz önünde bulundurularak yeterli büyüklükte alanların konumlandırılması gerektiği ifade edildi. Park alanlarının, karavan büyüklüklerine göre yeterli manevra alanı bırakacak şekilde bölümlendirilmesi de önem taşıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Park alanlarında atık ve katı atık toplama üniteleri, kanalizasyon, elektrik, su gibi altyapı hizmetlerinin yanı sıra tuvalet, duş ve lavabo gibi temel ihtiyaçları karşılayacak diğer hizmetlerin de çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde planlanması önemlidir. Karavan park alanları için yeterli güvenlik personeli bulundurulması ve sık sık denetim yapılması gerektiği vurgulandı. Oluşabilecek asayiş olaylarını önlemek için kamera sistemleri ve yeterli aydınlatma düzeneklerinin de kurulması gerektiği aktarıldı.

KONAKLAMA ŞARTLARI

Karavan park alanlarının yalnızca kısa süreli konaklama için kullanılması gerektiği, uzun süreli konaklamalara veya yerleşim amaçlı kullanımlara izin verilmemesi gerektiği belirtildi. Bunun yanı sıra, karavanların park alanına girişleri sırasında plakalarının ve konukların kimlik bilgilerinin kontrollerinin yapılarak kayıt altına alınması gerektiği ifade edildi. Yangın tedbirleri açısından da gereken tüm yasal önlemlerin titizlikle alınması gerektiği vurgulandı.

Bu bağlamda, İstanbul’da uygun karavan park alanlarının tespit edilmesi ve belirlenen resmi park alanları dışında karavanların park edilmesini engellemek amacıyla gerekli işlemlerin hızlı bir şekilde tamamlanması istendi.