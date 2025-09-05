İstanbul Valiliği’nden Karavan Genelgesi Açıklandı

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN YENİ GENELGE

İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül imzasıyla yayımlanan yeni genelgeyle karavan park alanlarına uyması gereken kuralları belirledi. Genelgede, il ve ilçe belediyelerine gönderilen bilgilerde son zamanlarda karavan turizminin artışıyla birlikte, kamuya açık alanlara izinsiz park eden karavan sayısındaki artışa dikkat çekildi. Bu durumun çevre düzenini ve kamu güvenliğini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Valilik, ilde konaklamak veya turizm amacıyla ziyarette bulunan karavan kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak alanların belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

KARAVAN PARK ALANLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Genelgede yer alan bilgilere göre, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda karavan ve kamp alanları, turizm işletmesi olarak kabul ediliyor. Belediyelere, bu alanların planlanması ve düzenlenmesi görevi verilmiş durumda. Karavan park yerleri belirlenirken çevreyi rahatsız etmeyecek ve ulaşım açısından sorun yaratmayacak şekilde yer planlaması yapılması gerektiği, İstanbul’un nüfusu ve ziyaretçi sayısının göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edildi.

Bu alanlar için yeterli manevra alanı sağlanması ve altyapı hizmetlerinin planlanması gerektiği de genelgede yer aldı. Atık toplama üniteleri, kanalizasyon, elektrik ve su gibi sistemlerin yanı sıra, WC, duş ve lavabo gibi ihtiyaçların da berücksichtigt edilmesi gerektiği belirtildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE KAYIT SİSTEMİ

Valilik, karavan park alanları ve çevresinde güvenliğin sağlanması amacıyla uygun personel bulundurulması ve düzenli denetim yapılması gerektiğini kaydetti. Olası asayiş olaylarının önüne geçmek için gece gündüz kayıt yapabilen kamera sistemleri kurulması ve yeterli aydınlatma sağlanmasının önemine de vurgu yapıldı. Karavan park alanlarının uzun süreli konaklama veya yerleşim amaçlı kullanılmasına izin verilmeyeceği, parka giriş yapan karavanların plakalarının ve içerisindeki herkesin kimlik bilgilerinin kaydedileceği belirtildi.

Valilik tarafından tüm bu tedbirlerin uygulanmasının titizlikle takip edilmesi gerektiği, belirlenen resmi karavan park alanları dışında karavanların park edilmemesi gerektiği ve uygulamada aksi bir durum yaşanmaması için gereken çalışmaların bir an önce tamamlanması istendi.