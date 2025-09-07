İstanbul Valiliği, Okul Tedbirlerini Açıkladı

YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE HAZIRLIK

Yarın yeni eğitim-öğretim dönemi başlıyor. Öğrenciler, okula başlamak için geri sayım yapıyor. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okula gitmesini sağlamak amacıyla İstanbul Valiliği tarafından alınan bir dizi önlem açıklandı. Valilikten yayımlanan bilgilere göre, İstanbul’da yarın 3 milyona yakın öğrenci ve 170 binden fazla öğretmen ders başı yapacak. Bu çerçevede, 2025-2026 eğitim öğretim yılının huzurlu ve güvenli bir şekilde geçmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce sorumluluk alanındaki 808 noktada, 1496 ekip ve 3 bin 151 personel ile okul güvenlik tedbirleri uygulanacak.

TEDBİRLER SÜREKLİ OLACAK

Bu güvenlik önlemleri, eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek. Çocuk Şube Müdürlüğü personelinden oluşan 569 ekip, belirlenen okullarda giriş ve çıkış saatlerinde sabit olarak görev yapacak. Ayrıca, okullarda ve çevresinde meydana gelebilecek güvenlik sorunlarına anında müdahale edebilmek amacıyla kurulan Mobil Okul Timleri 39 ilçede 47 ekiple etkin görevde olacak. Yoğun güvenlik uygulamaları, günlük 120 noktada, çocuk, asayiş, trafik, narkotik ve İlçe Emniyet Müdürlükleri personellerinden oluşan 331 ekiple eğitim öğretim dönemi boyunca kesintisiz devam edecek. Ekipler, ayrıca okul çevrelerinde ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu işletmelerde asayiş ve denetim uygulamalarını sürekli sürdürecek.

TRAFFİK DENETİMLERİ DEVAM EDECEK

İstanbul trafik denetimleri de aralıksız olarak devam edecek. Trafik Denetleme, Bölge Trafik ve İlçe Trafik Büro ekipleri, 8-19 Eylül tarihleri arasında 478 noktada, 309 ekip, 177 motosikletli, 39 yaya ve 33 çekici olmak üzere toplam 866 personelle trafik tedbirleri uygulayacak. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim yılı boyunca okul servislerine yönelik denetimlere de devam edecek. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, 8-19 Eylül arasında okul çevresindeki önemli kavşak ve meydanlarda 10 ekip ve okul önü ile çevrelerde giriş-çıkış saatlerinde 100 motosikletli Yunus ekibi ile genel güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbir uygulamaları gerçekleştirecek.

JANDARMA GÜVENLİK UYGULAMALARINI ARTIRACAK

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, okulların açılacağı 8 Eylül ve devam eden günlerde, sorumluluk alanındaki okullarda ve çevresinde toplam 145 tim ve 404 personelle güvenlik, trafik ve asayiş uygulamaları gerçekleştirecek. Okul çevrelerinde ve öğrencilerin yoğun bulunduğu yerlerde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele başta olmak üzere, öğrencilere alkol ve açık sigara satışının önlenmesine yönelik denetimler, okullar açıldıkça yoğun bir şekilde devam edecek. Jandarma ekipleri, özellikle giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde görev alacak.