İstanbul Valisi Gül’den Protestolara Karşı Uyarı

VALİ GÜL’DEN NET MESAJ

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından Saraçhane’de başlayan izinsiz eylemler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gül, kamu düzenini bozan hiçbir duruma tolerans gösterilmeyeceğini ve güvenlik güçlerinin kararlı bir şekilde görevini yerine getirdiğini belirtti.

EMNİYET 5 GÜNDÜR TEYAKKUZDA

Vali Gül, sosyal medya üzerinden yayınladığı yazılı bir açıklamada, İstanbul Emniyet Teşkilatı’nın 5 gündür Saraçhane’de sabır ve kararlılıkla görevini sürdürdüğünü aktardı. Eylemler sırasında güvenlik güçlerine taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldırıların yapıldığını ifade eden Gül, bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin tespit edilerek haklarında adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Gül, “Emniyet teşkilatımız, Saraçhane’de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir. Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Saraçhane’deki gerginlik, İBB’ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından artmaya başladı. Soruşturma çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir tutuklama kararı çıkarılırken, Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan görevden alınarak yerine kayyum atanmıştı. Bu gelişmeler, Saraçhane’de izinsiz protestoların başlamasına yol açtı. Güvenlik güçleri ise 5 gündür bölgedeki gerginliği kontrol altına almak için çaba gösteriyor.