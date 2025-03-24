İstanbul Valisi: Yasadışı Eylemlere Tolerans Yok

İSTANBUL VALİSİ’NDEN NET MESAJLAR

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör soruşturması sonrasında Saraçhane’de yaşanan izinsiz gösteriler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gül, kamu düzenini tehdit eden hiçbir eyleme müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti ve güvenlik güçlerinin kararlılıkla görevini yürüttüğünü ifade etti.

EMNİYET 5 GÜNDÜR TEYAKKUZDA

Vali Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Teşkilatı’nın 5 gündür Saraçhane’de sabır ve kararlılıkla görevini yerine getirdiğini ortaya koydu. Gösteriler sırasında polis ekiplerine yönelik taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldırıların gerçekleştiğini aktaran Gül, bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin tespit edilerek haklarında adli işlemlerin yapıldığını duyurdu. Açıklaması şu şekilde:

“Emniyet teşkilatımız, Saraçhane’de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir. Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir.”

SARAÇHANE’DE YAŞANAN GERGİNLİK

İBB’ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması, İstanbul’da gerginlik yarattı. Bu soruşturma çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için tutuklama kararı çıkarılırken, Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan görevden alındı ve yerine kayyum atandı. Yaşanan bu gelişmeler, Saraçhane’de izinsiz protestoların başlamasına yol açtı. Güvenlik güçleri, 5 gündür bölgede gerginliği kontrol altında tutmaya çalışıyor.