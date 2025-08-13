İstanbul Ve Ankara’da Servis Zammı Geliyor

İSTANBUL VE ANKARA’DA ZAM TALEPLERİ

İstanbul ve Ankara’daki okul servisleri, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde zam taleplerini kamuoyuna açıkladı. Ankara’da transport ücretlerinde yüzde 50’lik bir zam talep ediliyor, İstanbul’da ise bu oran yüzde 35 olarak belirlendi. Ankaralı servisçiler, yılbaşında zam alamadıkları için bu kadar yüksek bir oranla taleplerini dile getirdiklerini ifade ediyor.

YENİ TARİFELER

Yeni belirlenen ücretler ise dikkat çekiyor. Örneğin, 0-3 kilometre mesafedeki taşımacılığın bedeli 16 bin 475 liradan 25 bin 118 liraya çıkıyor. 3-6 kilometre arasında öğrenci taşıma ücreti ise 18 bin 450 liradan 27 bin 675 liraya yükselebiliyor. Bu fiyat artışları, velilerin ilgisini çekiyor.

VELİLERDEN ŞİKAYETLER

Veliler, okul seçimlerini yaparken maliyet ve zaman tasarrufu amacıyla mesafeye özen gösteriyorlar. Ancak servisçilerin talep ettikleri yüksek fiyatlar, birçok veli için sorun yaratıyor. Bu durum, velilerin servis ücretleri konusunda endişelerini artırıyor.

SERVİSÇİLERİN YORUMU

Servis aracı sahipleri ise geçim zorluğuyla karşı karşıya olduklarını ve bu nedenle zam talep ettiklerini belirtiyorlar. Borç taksitlerini ödeyememekten şikayet eden servisçiler, kendilerinin de okul çağındaki çocuklara sahip olduğunu ve benzer sorunlar yaşadıklarını ifade ediyor. Bu sebeplerle, zam oranları konusunda son kararı belediye meclislerinin vereceği belirtiliyor.