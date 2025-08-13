İstanbul Ve Ankara’da Servislere Zam Geliyor

İSTANBUL VE ANKARA’DA SERVİS ZAM TALEPLERİ

İstanbul ve Ankara’daki okul servisleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde zam taleplerini bildirdi. Ankara’da talepler yüzde 50 oranında iken, İstanbul’da bu oran yüzde 35 olarak belirlendi. Ankaralı servisçiler, yılbaşında zam almadıkları için böyle bir talepte bulunduklarını ifade ediyor.

YENİ TARİFELER NASIL OLACAK?

Yeni tarifelere göre, 0-3 kilometreye kadar olan taşıma ücretleri 16 bin 475 liradan 25 bin 118 liraya yükselebiliyor. 3-6 kilometre arası öğrenci taşıma ücretleri ise 18 bin 450 liradan 27 bin 675 liraya çıkacak.

VELİLERİN ŞİKAYETLERİ ARTILIYOR

Veliler, okul tercihlerini belirlerken maliyet ve zaman tasarrufu sağlamak için mesafeye dikkat etse de servisçiler tarafından belirlenen fiyatların yüksek olduğunu düşünüyor.

SERVİSÇİLERİN GEÇİM SORUNU

Servis aracı sahipleri de geçim sıkıntısı yaşadıklarını ve zam talebinin gerekli olduğunu vurguluyor. Borç taksitlerini ödeyemediklerini belirten servisçiler, kendilerinin de çocukları olduğu için bu durumun kendilerini etkilediğini ifade ediyor. Zam oranlarıyla ilgili son kararı ise belediye meclisleri verecek.