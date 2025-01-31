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İstanbul ve Diyarbakır’da DEAŞ Baskını: 40 Tutuklama Talebi

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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı faaliyetler yürüttüğü tespit edilen ve “Ebu Zeyd” ile “Süleyman Hoca” kod adlarını kullanan İsmail O. hakkında bir soruşturma başlatıyor. Şüphelinin, sözde hoca olarak illegal ders ve sohbet etkinlikleri düzenlediği anlaşıldı.

İLEGAL FAALİYETLERDE TOPLANAN PARALARIN KAYNAĞI

İsmail O.’nun illegal mescit faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yeni üyeler kazandırmak amacıyla tebliğ çalışmaları yaptığı öğrenildi. Mescit içerisinde fitre, zekat ve infak adı altında para toplandığı ortaya çıktı. Toplanan bu paraların, mescit bünyesindeki kişilerin eğitimine ve medrese açılmasına yönelik harcandığı, ayrıca Suriye’deki terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki kamplarda tutulan DEAŞ yanlılarına gönderildiği bilgisine ulaşıldı.

GÖZALTINA ALINANLAR HAKKINDAKİ SON DURUM

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 52 kişiden 46’sı yakalandı. Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlar, illegal faaliyetlere karşı etkin bir şekilde devam ediyor.

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