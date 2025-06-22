İstanbullular Dikkat: Bazı Metro İstasyonları Kapatıldı

METRO İSTANBUL’DAN DUYURU

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi ve Refik Saydam girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.” dendi.

ARAÇLARIN DURUMU

Yapılan açıklamada, “Araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği” bilgisi de aktarıldı. Bu durum, yolcular için bir değişiklik anlamına geliyor.