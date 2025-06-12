İstanbulluları Korkutan Yanlış Bildirimler! AFAD Uyardı

DEPREM ARTÇILARI DEVAM EDİYOR

Marmara Denizi’nde 23 Nisan günü Silivri’de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları devam ediyor. İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde gece 02.33’te 3,5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu deprem, 8,36 kilometre derinlikte oldu ve bazı İstanbul ilçelerinde hafif bir şekilde hissedildi. Uzmanlar, Silivri depreminin artçıları açısından bir süre daha sarsıntıların yaşanabileceği yönünde açıklama yaptı.

YANILTICI BİLDİRİMLER İSTANBULLULARI KORKUTTU

Nisan ayında Silivri’deki depremin ardından cep telefonlarıyla yapılan deprem bildirim uygulamalarının kullanımı arttı. Bu uygulamalar, belirli büyüklükteki depremlerin ardından kullanıcılarına bildirim gönderiyor. Ancak, Büyükçekmece’de meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin bazı mobil uygulamalar tarafından “İstanbul’da 4,7 büyüklüğünde deprem” olarak bildirildiği gözlemlendi. Bildirim sesiyle uyanan İstanbullular, sabaha karşı büyük bir korku yaşadı.

AFAD’DAN UYARI: DİKKAT EDİN!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bu uygulamalara dair bir açıklama yaptı. AFAD, bazılarının vatandaşları korku ve paniğe sevk ettiğini belirtip, “Ülkemizde depremleri gözlemlemek, işletmek, elde edilen verileri kullanmak ve kamuoyuna açıklama yetkisi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndadır.” şeklinde bilgi verdi. Ülke genelinde 1,200’den fazla deprem gözlem istasyonuyla yer hareketlerinin 7 gün 24 saat takip edildiğinin altını çizen AFAD, “Meydana gelen depremleri kaydediyor, çözümlüyor ve en güvenilir verileri kamuuyla paylaşıyoruz.” dedi. Ayrıca, “Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almalarını, dezenformasyon içerikli haberlere ve paylaşımlara itibar etmemelerini önemle hatırlatıyoruz.” şeklinde bir uyarıda bulundu.