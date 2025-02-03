İstatistiklerle Sıfır Otomobil Stokları Tükendi

YENİ MODEL YILINA HIZLI GEÇİŞ

Yeni model yılı geçişinin oldukça hızlı gerçekleşeceğini belirten Kenan Bilirgen, “İkinci el tarafındaysa ocak ayının ikinci yarısı itibarıyla satışlar aralık ayında kaldığı yerden devam ediyor. Fiyat seviyeleri çok dengeli bir şekilde, geçen yıl ile benzer seviyede devam ediyor. Bu da satışlara bir hareket getiriyor. 2025 yılı liste fiyatlarına baktığımızda, ikinci el araçların çok daha tercih edildiğini, özellikle kondisyon olarak daha düşük kilometreli veya model yılı olarak 2023-2024 gibi yani sıfıra yakın araçların bu aradaki makastan dolayı tercih edildiğini gözlemlemekteyiz” dedi.

ÖTV MUAFİYETİNİN ETKİLERİ

ÖTV muafiyetli araçlarla ilgili yeni düzenlemenin sektör için sürpriz bir karar olduğunu vurgulayan Kenan Bilirgen, “Markadan markaya göre tabii ki değişiyor ama birçok markanın yüzde 10-15 seviyelerinde ÖTV muafiyetli araç sattığına şahit olduk. Dolayısıyla bunun yüzde 40 yerlilik şartıyla sınırlandırılması ve yeniden sahiplenme izninin 10 yıla çıkarılması buradaki tüketici tarafında iştahı biraz azaltacaktır. Aslında bu da bu özel muafiyetin kötüye kullanımını engelleyecektir. Öte yandan elektrikli araç pazarı için 2024 çok önemli bir yıl. Elektrikli araç satışları 100 bin adedi buldu ve toplam otomobil satışları içindeki payı yüzde 10’un üzerine çıktı. Bu, aynı zamanda dizel araç satışlarını da geçtiği anlamına geliyor ki Türkiye geçmiş dönemlerde dizel tercih eden bir ülkeydi. Burada tabii en büyük pay yerli ve milli üretici olan Togg’un. Tek modelle 30 bin adedin üzerinde satış bizce çok büyük bir başarı. Bence Türkiye’de de artık elektrikli araç pazarı her yıl kademeli bir şekilde penetrasyon anlamında, pazar payı anlamında üzerine koyarak devam edecektir” diye konuştu.

İKİNCİ EL PAZARINDAKİ GELİŞMELER

Sıfır kilometreden farksız ikinci el araç satış hizmeti sunan Otomobilen, sektördeki öncü uygulama ve hizmetleriyle büyümeye devam ediyor. 107 yıllık köklü geçmişe sahip Tunalar Topluluğu’nun ikinci el otomobil satış markası olarak 2015 yılında kurulan Otomobilen, müşterilerine sıfır faizli kredi seçeneğinden satın alma öncesi kiralama uygulamasına, takas indiriminden 60 aya varan vadelendirme imkanına kadar pek çok avantaj sunmasıyla öne çıkıyor. 8 ilde toplam 12 şubeyle hizmet veren Otomobilen’in Genel Müdürü Kenan Bilirgen, sektörün durumunu ve son gelişmeleri değerlendirdi. Ocak ayının ilk 10 günü sıfır araçlarda yıl sonu satışlarının tamamlanma işlemleri ve teslimatlarıyla geçtiğini söyleyen Bilirgen, “Benzer şekilde 2025 yılının yeni liste fiyatları yayınlanma sürecine kadar ikinci elde bir bekleme durumu yaşandı ki bu beklediğimiz bir durumdu” dedi.

ARAÇ PARKINDA YAŞLANMA PROBLEMİ

ÖTV muafiyetli araçlarla yapılan yeni düzenlemenin sektör için sürpriz olduğunu belirten Kenan Bilirgen, “Çok büyük rakamlar konuşuluyor. Markadan markaya göre değişiyor ama birçok markanın yüzde 10-15 seviyelerinde ÖTV muafiyetli araç sattığını gördük. Yurtiçindeki rekabeti artıracak ve bu düzenlemenin etkileri tüketicileri biraz zayıflatacaktır. Türkiye’nin araç parkının yaşlandığına dikkat çeken Bilirgen, “2024 yılında ikinci el olarak satılan toplam 8.9 milyon aracın yüzde 55’i 10 yaşın üzerindeydi. Türkiye’nin toplam araç parkı TÜİK rakamlarına göre 31 milyonun üzerinde olup bunun 16 milyonu otomobil. Bu yaşlı araç parkını gençleştirmek için her yıl hurda teşvikini gündeme getiriyoruz” dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA BÜYÜME

Elektrikli araç pazarına dikkat çeken Kenan Bilirgen, “2024 yılı elektrikli araçlar için çok önemli bir yıl oldu. Elektrikli araç satışları 100 bin adedi buldu ve toplam otomobil satışları içindeki payı yüzde 10’un üzerine çıktı. Bu, dizel araç satışlarını da geçmesi anlamına geliyor ve Türkiye için elektrikli araç satışları anlamında bir dönüm noktasıdır. Togg’un tek modelle 30 bin adedin üzerinde satış yapması büyük bir başarı. Türkiye’de elektrikli araç pazarının her yıl kademeli olarak büyüyeceğine inanıyorum” dedi.