İşte Galatasaray’ın muhtemel raakipleri!

Dün oynanan maçta alınan galibiyetle şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 2. eleme turunda başlayacak.

Serie A’da Juventus’a verilen 10 puan silme cezasının ardından Şampiyonlar Ligi finalisti Inter’in ligde ilk 4’te yer alması kesinleşti. Böylece Galatasaray, yeni sezonda Devler Ligi’ne 2. eleme turunda başlayacak ve gruplar için 4 takım değil, 3 takım elemesi gerekecek.

2. ELEME TURUNDAKİ TAKIMLARDAN BİRİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 20 takım yer alacak ve bu takımlardan biri Galatasaray olacak. Galatasaray, bu turda seri başı olacak.

Şu ana kadar Hırvatistan’dan Dinamo Zagreb, Norveç’ten Molde, Yunanistan’dan Panathinaikos bu turda olması kesinleşen takımlar. Ayrıca Danimarka şampiyonu bu turda turnuvaya dahil olacak.

KURALAR 21 HAZİRAN’DA

1. eleme turundan gelen takımlar da bu turda yarışacak. 2. eleme turu kuraları 21 Haziran’da çekilecek, maçlar 25-26 Temmuz, 1-2 Ağustos’ta oynanacak.

3. ELEME TURU

Galatasaray, 2. eleme turunu geçerse 3. eleme turunda yer alacak. Bu turda olması kesinleşen takımlar Çekya’dan şampiyon Sparta Prag ve Yunanistan şampiyonu AEK. 2. eleme turundan yükselecek 10 takımla birlikte toplam 12 takım tur arayacak. 3. eleme turu kuraları 24 Temmuz’da çekilecek, maçlar ise 8-9 Ağustos ile 15 Ağustos’ta oynanacak.

PLAY-OFF İÇİN KURALAR 7 AĞUSTOS’TA

Temsilcimiz, 3. eleme turunu geçerse playoff turunda mücadele edecek. Burada İsviçre şampiyonu Young Boys ve Belçika şampiyonları ile birlikte 3. eleme turundan gelecek 6 takım yarışacak. Kuralar 7 Ağustos’ta çekilecek, maçlar 22-23 Ağustos ile 29-30 Ağustos’ta oynanacak. Bu tur geçilirse UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılınacak.