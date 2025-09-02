İstoç’ta Yangın: 17 İş Yeri Zarar Gördü

İSTOÇ’TA YANGIN PANİĞİ

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’nde bulunan İstanbul Toptancılar Çarşısı’ndaki iş yerinde bir yangın meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yangın plastik malzemelerin satıldığı iş yerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı.

ALEVLER YAYILDI

Yangın hızla büyüyerek bitişikteki iş yerlerine de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı ve itfaiye ekipleri yaklaşık iki saatlik bir müdahale sonucunda alevleri kontrol altına aldı.

VALİ’DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu ve gazetecilere yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Burada 7 bin 200 işyeri var ve böyle büyük çapta 17 dükkan ile bu yangın atlatılması facia önlendi. Toplamda 17 işletme hasar gördü. Bunların bazılarının cephesi, bazıları ise içerisindeki ürünlerle yanmış. Şu an kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor.” Yangından etkilenen dükkanlara gelen vatandaşların eşyalarını çıkarma çabası da dikkat çekti.