İsveç Basınından Türkiye İçin Övgü Dolu Yorumlar

TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI ÖVGÜ TOPLUYOR

İsveç’in önde gelen yayın organlarından biri olan Expressen gazetesinde, Türkiye’nin izlediği dış politika hakkında övgü dolu ifadeler yer aldı. Türkiye’nin Rusya ile olan olumlu ilişkilerine rağmen Ukrayna’ya yönelik desteğini sürdürdüğü belirtildi. Gazete, “Türkiye, diğer Avrupa ülkelerinin aksine, Ukrayna’yı açıkça desteklerken Rusya’ya kapıyı açık tutmaya devam ediyor” ifadesine yer verdi.

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

Üç yıl boyunca süren savaş sırasında Türkiye, Rusya ile ilişkilerini devam ettirmiştir. Batı ülkeleri ise doğudaki bu büyük ülkeye ağır yaptırımlar uygularken, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaretin artarak devam ettiği vurgulandı. Bu durum Batı’da “Erdoğan Türkiye’si taraf mı değiştiriyor?” tartışmalarını gündeme getirdi. Zaman zaman Erdoğan ve Putin arasındaki ilişki, neredeyse bir ‘dostluk’ bağı olarak gösteriliyor. 2019’da ikilinin Moskova’da dondurma yemesi ve aynı güneş gözlüğünü takması, bu durumu sembolize eden bir örnek olarak sunuldu.

Ancak durum göründüğü kadar basit değildir. Türkiye, Avrupa’nın geri kalanının aksine, Rusya ile bağlarını koparmadan Ukrayna’yı da desteklemeyi sürdürüyor. Türk hükümeti, Rusya’nın saldırgan tutumunu birçok sefer kınarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’nın NATO üyeliği için kapıları erken açtığı ifade edildi. Aynı zamanda Türk sanayisi, Ukrayna’ya büyük miktarlarda silah ihracı yapıyor ve İstanbul Boğazı’nı savaş gemilerine kapatarak, dönemin güçlü donanmasına sahip olan Rusya’yı cezalandırıyor. Erdoğan’ın hedefleri ve çıkarları göz önüne alındığında, bu değişken tutum mantıklı hale geliyor.

ANKARA’NIN RUSYA-UKRAYNA KRİZİNDEKİ ROLÜ

Savaşın başlamasının ardından kısa süre içinde Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında müzakereleri başlatma çabalarına girişti. Bu çabalar, olumlu sonuçlar doğurdu. Rusya ve Ukrayna heyetleri, ünlü Dolmabahçe Sarayı’nda yüz yüze görüşme imkanı buldu. Görüşmeler barışla sonuçlanmamış olsa da, Rusya’nın Ukrayna’nın Karadeniz üzerinden buğday ihracatına izin vermesi, Ankara için önemli bir kazanım oldu. Erdoğan, böylelikle hem diplomatik yeteneklerini göstermiş hem de Afrika ülkeleri için büyük önem taşıyan buğday ihracatını yeniden başlatmış oldu. Anlaşmanın bir yıl sürmesine rağmen, Türkiye’nin hala bu anlaşmazlığın önemli bir tarafı olduğu oldukça açıktır.

Bu yıl Şubat ayında, Rusya ve ABD görüşmeleri için Suudi Arabistan’da bir araya geldiği gün, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yağmurlu bir havada Erdoğan ile Ankara’da bir buluşma gerçekleştirmiştir. Bir hafta sonra ise bir sonraki Rusya-ABD toplantısının İstanbul’da yapılacağı ilan edilmiştir.