İsveç Havalimanında Gizli Belgeler Unutuldu

İSVEÇ’TE GÜVENLİK ZAFİYETİ ORTAYA ÇIKTI

İsveç’in NATO üyeliği için sürdürdüğü süreçte önemli bir güvenlik açığı meydana geldi. Dagens Nyheter’in aktardığına göre, Kasım 2022’de Başbakan Ulf Kristersson’un Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında hükümete ait gizli belgeler, Stockholm Arlanda Havalimanı’nda unutuldu. Haber, Kristersson’un Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından hazırlanan başbakanlık dosyasının bir kopyasının, havalimanındaki bir tuvalette bırakıldığını ortaya koydu. Bu belgeler, Türkiye ile sürdürülen NATO müzakerelerine dair hassas bilgileri içeriyordu ve bir temizlik görevlisi tarafından bulundu. Belgelerin yetkisiz kişilere bir süre açık kalması durumu söz konusu oldu. Ancak dosyanın kayıp olduğu süre tespit edilemedi.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Regeringskansliet (Başbakanlık) bu durumu onaylarken, Güvenlik Dairesi Başkanı Fredrik Agemark, dosyada “güvenlik sınıfına giren bilgiler” bulunmadığını belirtti ve bu nedenle resmi bir zarar değerlendirmesi yapılmadığını aktardı. Fakat İsveç medyası, belgelerin bir kısmının gizlilik kapsamına girdiğini ve hassas bilgiler barındırdığını ortaya çıkardı. Sözü geçen dosyanın, yurt dışı seyahatlerde kullanılacak bakan ve başbakan için hazırlanan bilgi klasörlerinden biri olduğu ve genelde arka plan notları ile konuşma başlıklarını içerdiği kaydedildi. Unutulan klasörün, Kristersson’un ana dosyasının değil bir kopyasının olduğu ifade edildi.

MUHALEFETİN TEPKİLERİ

Vansterpartiet (Sol Parti), bu durumu kabul edilemez buldu ve Başbakan Ulf Kristersson’u Anayasa Komitesi’ne şikayet etti. Partinin dış politika sözcüsü Hakan Svenneling, İsveç Radyosu’na verdiği demeçte, “Bu olayı çok ciddi buluyorum. Özellikle de bu hükümetin daha önce gizlilik içeren belgelerle ilgili sorunlar yaşadığı düşünüldüğünde, bu bir güvenlik problemine işaret ediyor” dedi.

NATO ÜYELİĞİ SÜRECİNE ETKİ

Bu olay, İsveç’in NATO’ya katılım sürecinin kritik bir döneminde gerçekleşti. Stockholm yönetimi, Türkiye’nin onayını almak için yoğun bir diplomasi yürütürken, böyle bir güvenlik zafiyeti, sürecin hassasiyetini artırıyo.