“İsviçre’den Türkiye’ye İade Edilen Eserler”

KÜLTÜR VARLIĞI KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İsviçre yetkilileri, ele geçirilen bazı belgeler ışığında kültür varlığı kaçakçılığı ile ilgili bir soruşturma süreci başlattı. Derinleştirilen araştırma sonucunda, bir suç örgütü aracılığıyla kültürel eserlerin özellikle Orta Doğu’dan toplanarak Avrupa’ya kaçırıldığı ortaya çıktı. Bu şebekede, kaçak kazıcılar, tedarikçiler, aracılar, restorasyon uzmanları, sahte eser üreticileri, galeri sahipleri ve sanat tacirlerinin yer aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında İsviçre, ABD, Karayipler, Cebelitarık, Panama ve İngiltere’den birçok firmanın da dahil olduğu tespit edildi. Şebeke çökertilirken, suçla bağlantılı kişilere Cenevre Mahkemeleri tarafından çeşitli cezalar verildi. Ayrıca, Avrupa pazarında tanınan bir kişi ve firması hakkında kültür varlığı kaçakçılığından şüphelenildiği için önemli bir soruşturma da başlatıldı.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ

Cenevre yakınlarında gerçekleştirilen gümrük denetiminde M.S. 5. ve 7. yüzyıllar arasına ait bir kandil ele geçirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze uzmanları, Türkiye kökenli olduğunu ve yasadışı bir şekilde yurt dışına çıkarıldığını tespit ettikleri eser için bir rapor hazırladı. Bu rapor, Türkiye’nin kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele konusundaki ikili anlaşmasına sahip İsviçre makamlarıyla paylaşıldı. Ayrıca, İsviçre’de yürütülen farklı bir soruşturma sürecinde İstanbul, Balıkesir ve İzmit’ten M.S. 4 ve 6. yüzyıllara tarihlenen 7 sikke ve 1 altın madalyon ele geçirildi.

Ele geçirilen kültürel eserlerin köken ülkelerine iadesi amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde, M.S. 5. ve 7. yüzyıllara ait kandil ile 7 sikke ve 1 altın madalyon Türkiye’ye geri gönderildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, eserleri dün Türkiye’nin İsviçre Büyükelçiliği’nde düzenlenen bir törenle teslim aldı. Eserlerin kasım ayı içerisinde Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor.

Bu yıl teslim alınan eserlerle birlikte, 2002 yılından bu yana ana vatanına döndürülen kültürel eser sayısı 12 bin 164’e ulaştı. Bu eserlerden 7 bin 846’sının iadesi 2018 yılından sonra gerçekleşti. 2023 yılı içerisinde ise, şu ana kadar iadesi sağlanan eser sayısı 45 olarak kaydedildi.