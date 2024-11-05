İsviçre İstihbaratından PKK Raporu Yayımlandı

İSVİÇRE’DEN YENİ RAPOR

İsviçre Federal İstinbarat Servisi, ekim ayında “İsviçre’nin Güvenliği” konulu yeni bir rapor yayımladı. Bu raporda, terör örgütü PKK/KCK hakkında dikkat çekici bilgilere yer verildi. 22 Ekim’de yayımlanan raporda, özellikle Kürt gençlerinin PKK/KCK için ideolojik eğitimlerden geçirildiği ve sonrasında da örgütün dağ kadrolarına katılımlarının sağlandığı ifade edildi.

MECLİS’TE GÜNDEME GELİYOR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, örgütün propaganda ve eğitim faaliyetleri üzerine duyulan endişeler, İsviçre Federal Meclisi’ne taşınma aşamasına geliyor. Ulusal Meclis Üyesi Jacqueline de Quattro’nun, aralık ayında yapılacak Ulusal Meclis’in kış oturumunda PKK/KCK eğitim kamplarının sayısı ve bu yeni tehdit ile mücadele yöntemleri hakkında bir soru önergesi vereceği belirtildi.

AVRUPA’DA ÇARE ARAYIŞI

Güvenlik kaynaklarına göre, Avrupa ülkelerindeki yasal boşlukları kullanan PKK/KCK’nın faaliyet gösterdiği ülkeye verdiği zarar artık Avrupa ülkeleri tarafından anlaşılır hale geldi. Bu durumu engelleyecek çözümler üzerinde çalışıldığı ifade edildi. Ayrıca, terör örgütünün Suriye’deki kolu YPG’nin Suriye Demokratik Güçleri ile ilgili hazırlanan başka bir rapora da dikkat çekildi.

ÇOCUKLAR SİLAH ALTINDA

İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından ekim ayında yayımlanan “Kuzey Doğu Suriye: Çocukların Askere Alınması Devam Ediyor” başlıklı raporda, örgütün 12 yaşından küçük çocukları silah altına aldığı bildirildi. Raporda ayrıca, Suriye Demokratik Güçleri’ne bağlı Suriye Devrimci Gençlik Hareketi’nin, çocukları okullarından ve evlerinden alıkoymanın yanı sıra ailelerinin çocuklarını bulmasını engelleyici bir rol üstlendiği vurgulandı.