İtalya’da Festivalde Saldırı Hazırlığı!

POLİS TUTUKLAMALARI GERÇEKLEŞTİRDİ

İtalya’nın Viterbo kentinde, dün düzenlenen Macchina di Santa Rosa dini festivalinde saldırı şüphesi üzerine polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Roma’nın 70 kilometre uzağında bulunan Viterbo’da, festivalin kutlanacağı cadde üzerinde yer alan bir pansiyonun sahibi, Türk vatandaşı olduğu belirtilen müşterilerinden şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbarın ardından, festival öncesinde belirtilen adrese ulaşan güvenlik ekipleri, pansiyonda kalan 3 şüpheliden 2’sini yakaladılar. Gerçekleştirilen baskında ayrıca bir makineli tüfek, iki tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Yetkililer, şüphelilerin sorgulanmak üzere savcılığa gönderildiğini ancak sorgu sırasında sorulara cevap vermek istemediklerini bildirdi. Soruşturmanın devam ettiği ve bir şüphelinin firarda olduğu belirtildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olayın ardından polis, bölgede ek güvenlik önlemleri alarak çatılara keskin nişancılar yerleştirdi ve bomba arama köpekleri ile sokaklarda devriye gezdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından, İtalya Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli gibi yetkililerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı festival, güvenli bir şekilde devam etti. Ancak bu yıl, normalde karanlıkta kutlanan festival sırasında güvenlik sebepleri nedeniyle ışıkların açık tutulması, katılımcılardan bazıların tepkisine neden oldu.

MELONİ’DEN GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve güvenlik güçlerini tebrik etti ve “Viterbo’da silahlı 2 kişinin tutuklanmasına neden olan hızlı müdahaleleri nedeniyle güvenlik güçlerini ve İçişleri Bakanı Piantedosi’yi tebrik ediyorum. Santa Rosa festivalinden sadece birkaç saat önce yaşanan bu kararlı operasyon, dünyada eşi benzeri olmayan, UNESCO tarafından ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’ olarak tanımlanan ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan için derin duygulara yol açan yüzlerce yıllık geleneğin güvenli bir biçimde kutlanmasını sağlamıştır.” ifadelerini kullandı.