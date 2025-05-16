İtalya’da Hayalet Kostümlü Protesto Yapıldı

İTALYA’DA SESSİZLİK PROTESTO EDİLDİ
İtalya’da Più Europa Partisi Genel Sekreteri ve milletvekili Riccardo Magi, hükümetin 8-9 Haziran’da gerçekleşecek referandum hakkında sessizliğini protesto etmek için Temsilciler Meclisi’ne hayalet kostümüyle girdi.
MECLİSTE DİKKAT ÇEKEN EYLEM
Meclis’te, Başbakan Giorgia Meloni’nin soruları yanıtladığı oturum esnasında Magi, üzerinde “referandum” yazılı bir kağıt taşıyarak hükümetin halkı sandığa gitmekten caydırdığını öne sürdü. Protesto anında, Meclis Başkanı Lorenzo Fontana, Magi’nin salondan çıkarılmasını istedi.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ
Güvenlik görevlileri Magi’yi dışarı çıkardı. Dışarı çıkarılırken, Başbakan Meloni’ye doğru bağırarak “Hatırlıyor musunuz?” diyerek tepkisini sürdürdü. Meloni, bu protestoyu tebessümle izledi.