Dünya

İtalya’da Hayalet Kostümlü Protesto Yapıldı

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İTALYA’DA SESSİZLİK PROTESTO EDİLDİ

İtalya’da Più Europa Partisi Genel Sekreteri ve milletvekili Riccardo Magi, hükümetin 8-9 Haziran’da gerçekleşecek referandum hakkında sessizliğini protesto etmek için Temsilciler Meclisi’ne hayalet kostümüyle girdi.

MECLİSTE DİKKAT ÇEKEN EYLEM

Meclis’te, Başbakan Giorgia Meloni’nin soruları yanıtladığı oturum esnasında Magi, üzerinde “referandum” yazılı bir kağıt taşıyarak hükümetin halkı sandığa gitmekten caydırdığını öne sürdü. Protesto anında, Meclis Başkanı Lorenzo Fontana, Magi’nin salondan çıkarılmasını istedi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Güvenlik görevlileri Magi’yi dışarı çıkardı. Dışarı çıkarılırken, Başbakan Meloni’ye doğru bağırarak “Hatırlıyor musunuz?” diyerek tepkisini sürdürdü. Meloni, bu protestoyu tebessümle izledi.

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