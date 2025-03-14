İtalya’da İki Bölgede Kırmızı Alarm Verildi

İtalya’nın orta kesiminde, Toskana ve Emilia-Romagna Bölgeleri’nde dünden beri etkili olan şiddetli yağışlar, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı.

KIRIMDA ALARM DURUMU

Bu iki bölgede aşırı yağışlar nedeniyle “kırmızı” alarm durumu ilan edildi. Bunun sonucunda, yerel nehir ve çayların su seviyesi hızla yükseldi. Halkın, bodrum katları ve zemin katlardan uzak durması konusunda uyarılar yapıldı. Toskana Bölgesi’nin merkezi Floransa’nın Sesto Fiorentino beldesinden geçen Rimaggio Çayı, sabah saatlerinde taştı. Bu olay, birçok caddenin suyla kaplanmasına neden oldu ve araçlarıyla mahsur kalan şoförlere itfaiye ekipleri yardım etti. Ayrıca, yerel yönetim vatandaşların evlerinden çıkmamalarını ve araç kullanmamalarını tavsiye etti.

Toskana’nın Floransa ve Pisa şehirlerinin içinden geçen Arno Nehri’ndeki su seviyesi de endişe verici boyutlara ulaştı ve bu nedenle 1. derecede taşkın riski uyarısı yapıldı. Toskana Bölgesel Yönetimi Başkanı Eugenio Giani, Arno başta olmak üzere diğer bölgedeki nehirlerin durumunun Sivil Savunma tarafından dikkatle izlendiğini belirtti. Giani, Arno’da taşkın yaşanma ihtimaline karşı fazla suyun tahliyesine yönelik bir planın hazır olduğunu aktardı. Ayrıca, ulusal demir yolu ağında önemli bir kavşak olan Floransa’da yaşanan yağışlar tren seferlerinin aksamasına yol açtı.

OKUL TATİLLERİ VE FİRMALARIN KAPATILMASI

Diğer yandan, Toskana açıklarında Elba Adası ile ana karanın arasında bulunan feribot seferleri ise olumsuz hava ve deniz koşullarından dolayı gerçekleştirilemedi. Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinde durumun kritik olduğu bazı şehirlerde okullar tatil edildi ve birçok iş yeri bugün ve yarın kapandı. Emilia-Romagna’nın başkenti Bologna’da aşırı yağış, kent merkezindeki bazı altgeçitlerin sularla dolmasına sebep oldu.