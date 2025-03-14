İtalya’da Şiddetli Yağış Alarmı Verildi

İtalya’nın ortasında bulunan Toskana ve Emilia-Romagna Bölgeleri’nde son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, günlük yaşamı olumsuz şekilde etkiliyor.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Aşırı yağışlar nedeniyle bu iki bölgede “kırmızı” alarm ile en yüksek düzeyde uyarılar yapıldı. Nehir ve çayların su seviyelerinde yükselmeler gözlemlendi. Bu durum nedeniyle halka bodrum ve zemin katlardan uzak durmaları için çağrılar yapıldı. Toskana Bölgesi’nin başkenti Floransa’nın Sesto Fiorentino beldesinden geçen Rimaggio Çayı sabah saatlerinde taştı. Bunun sonucunda birçok cadde sularla kaplandı ve araçlarla mahsur kalan sürücülere İtalyan itfaiyesi yardım ulaştırdı. Belediye, vatandaşları evlerinden çıkmamaları ve araç kullanmamaları yönünde uyarıda bulundu.

TAŞKIN RİSKİ UYARISI YAPILDI

Toskana’nın Floransa ve Pisa kentleri içinden geçen Arno Nehri’nde su seviyesinin yükselmesi endişe verici boyutlara ulaştı ve bu nedenle 1. derecede taşkın riski uyarısı yapıldı. Toskana Bölgesel Yönetimi Başkanı Eugenio Giani, Arno dahil bölgedeki nehirlerin durumunun Sivil Savunma tarafından yakından takip edildiğini ve Arno’da taşkın yaşanma ihtimaline karşı fazla suyun tahliyesi için planların hazır olduğunu bildirdi. Ulusal demir yolları ağındaki kritik bir kavşak olan Floransa’da, yağışlar nedeniyle tren seferlerinde de aksamalar yaşandı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Diğer taraftan, Akdeniz’de Toskana açıklarındaki Elba Adası ile anakara arasındaki feribot seferleri de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle gerçekleştirilemedi. Toskana ve Emilia-Romagna’daki durumun kritik olduğu şehirlerde bazı okullar tatil edilirken, bazı işletmeler de bugün ve yarın için kapatıldı. Emilia-Romagna’nın başkenti Bologna’da aşırı yağışlar, şehir merkezindeki bazı alt geçitlerin su altında kalmasına yol açtı.