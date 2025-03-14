İtalya’da Şiddetli Yağış Alarmı Verildi

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR TOSKANA VE EMILIA-ROMAGNA’DA ETKİ GÖSTERİYOR

İtalya’nın orta kesiminde yer alan Toskana ve Emilia-Romagna bölgeleri, dünden beri etkili olan şiddetli yağışlarla karşı karşıya kaldı. Bu yağışlar, günlük yaşamı olumsuz yönde etkileme potansiyeli taşıyor. İlgili iki bölgede aşırı yağışlar nedeniyle en yüksek seviyede alarm durumu olan “kırmızı” ikazı ilan edildi. Bunun sonucunda bölgede bulunan nehirler ve çaylar, su seviyelerinin yükselmesiyle birlikte tehlikeli bir duruma dönüştü. Vatandaşlara, bodrum katları ve zemin katlardan uzak durmaları konusunda uyarılar yapıldı.

NEHİR TAŞKINI VE OLUŞAN RİSKLER

Toskana Bölgesi’nin başkenti Floransa’nın Sesto Fiorentino beldesinden geçen Rimaggio Çayı, sabah saatlerinde taşarak birçok caddede su birikintileri oluşturdu. Bu durumda, araçlarıyla mahsur kalan sürücülere İtalyan itfaiyesi destek sağladı. Belediye yetkilileri, vatandaşları evlerinde kalmaları ve araç kullanmamaları konusunda uyardı. Ayrıca, Arno Nehri’nde de su seviyesinin artması sonucu 1. derecede taşkın riski uyarısı yapıldı. Toskana Bölgesel Yönetimi Başkanı Eugenio Giani, bölgedeki nehirlerin durumunun Sivil Savunma tarafından sürekli takip edildiğini ve Arno’da olası bir taşkın için su tahliyesi ile ilgili önceden plan oluşturulduğunu belirtti.

ULUSAL DEMİR YOLLARINDAKİ SORUNLAR VE OKULLAR

Ulusal demir yolları ağı açısından önemli bir kavşak olan Floransa’da, yağışlar tren seferlerinde aksaklıklara neden oldu. Ek olarak, Akdeniz’de Toskana açıklarındaki Elba Adası ile anakara arasındaki feribot seferleri, kötü hava ve deniz koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi. Bazı şehirlerde, Toskana ve Emilia-Romagna’nın kritik durumu nedeniyle okullar tatil edilerek, bazı iş yerleri de bugün ve yarın için kapatıldı. Emilia-Romagna’nın başkenti Bologna’da aşırı yağış, kent merkezindeki bazı altgeçitlerin su ile dolmasına sebep oldu.