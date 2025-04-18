İtalya’da Teleferik Kazası: 4 Ölü, 1 Yaralı

KAZA YERİ VE OLAYIN DETAYLARI

İtalya’nın güneyinde, Napoli’nin yaklaşık 45 kilometre güneydoğusunda bulunan Monte Faito Dağı’nda büyük bir teleferik kazası yaşandı. Yolcu taşıyan kabinlerden biri, halatın kopması neticesinde yüksekten yerine düştü. Olayda 4 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, dağın eteğine yakın bir bölgede gerçekleşti. Aynı hat boyunca hareket eden diğer bir kabin ise havada asılı kaldı. İçerisindeki 16 yolcu, hızla olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri tarafından başarıyla tahliye edildi.

GEÇMİŞTEKİ TRAJEDİ VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

İtalya, yakın geçmişte de benzer bir felaketle karşı karşıya kalmıştı. 2021 yılında, ülkenin kuzeyindeki Piedmont bölgesinde Stresa tatil beldesinden Mottarone Dağı’na uzanan teleferik hattında halat kopması sonucu büyük bir trajedi yaşanmıştı. Bu kazada kabinin ormanlık alana düşmesiyle birlikte 14 kişi hayatını kaybetmişti. Monte Faito’daki bu güncel kaza, ülkede teleferik sistemlerinin güvenliği üzerine tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda.