İtalya’da Türk Şüpheliler Tutuklandı

POLİS TUTUKLAMALARI YAPTI

İtalya’nın Viterbo kentinde düzenlenen Macchina di Santa Rosa dini festivalinde saldırı gerçekleştirmesinden şüphelenilen iki kişi, polis tarafından tutuklandı. İtalya’nın başkenti Roma’ya 70 kilometre mesafedeki Viterbo’da festivalin yapılacağı sokaktaki bir pansiyon sahibi, Türk vatandaşı olduğu öne sürülen müşteriler hakkında polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine güvenlik güçleri, festival öncesinde adrese gelerek pansiyonda kalan üç şüpheliden ikisini yakaladı.

BASKINDA SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, bir makineli tüfek, iki tabanca ve mermiler de ele geçirildi. Yetkililer, şüphelilerin sorgulanmak üzere savcılığa sevk edildiğini ancak sorgu sırasında sorulan sorulara cevap verme konusunda itiraz ettiklerini belirtti. Ayrıca, soruşturmaların devam ettiği ve bir şüphelinin firarda olduğu duyuruldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTI

Olayın ardından polis, bölgede ilave güvenlik önlemleri alarak çatılara keskin nişancılar yerleştirdi ve bomba arama köpekleriyle sokaklarda devriye gezmeye başladı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası İtalya Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ve diğer yetkililerin katılımıyla yaklaşık 40 bin kişinin bulunduğu festival, herhangi bir sorun çıkmadan gerçekleştirildi. Ancak normalde karanlıkta gerçekleştirilen festivalde bu yıl güvenlik önlemleri nedeniyle ışıkların açık tutulması, katılımcılardan olumsuz tepkilere yol açtı.

MELONİ’DEN TEBRİK MESAJI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve güvenlik güçlerini tebrik etti. Meloni, “Viterbo’da silahlı iki kişinin tutuklanmasına yol açan hızlı müdahaleleri nedeniyle güvenlik güçlerini ve İçişleri Bakanı Piantedosi’yi tebrik ediyorum. Santa Rosa festivalinden sadece birkaç saat önce gerçekleşen bu kararlı operasyon, dünyada eşi benzeri olmayan, UNESCO tarafından ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’ olarak nitelendirilen ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan için derin duygulara neden olan yüzlerce yıllık geleneğin güvenli bir şekilde kutlanmasını sağlamıştır.” açıklamalarında bulundu.