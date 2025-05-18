İtalya Dışişleri Bakanı’ndan Tepki

TAJANİ’NİN AÇIKLAMALARI

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Filistin halkının acı çekmesini istemediklerini ve saldırıların son bulmasını istediklerini vurguladı. Tajani, parti etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Ukrayna, Libya ve Orta Doğu gibi dünyanın pek çok yerinde barışa ulaşmaya çalışırken, artık Filistin halkının acı çekmesini istemiyoruz. Saldırılar sona ersin, ateşkese ulaşalım.” şeklinde ifadeler kullandı. Tajani, ayrıca Filistinlilere dokunulması ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

SİYASİ DAVETLER VE MUHALEFETİN TALEPLERİ

Tajani, “İsrail hükümetine şunu söylemeliyiz; artık yeter, tepki verildi. Bağımsızlığınızı ve güvenliğinizi garanti altına alın ama barışa varalım. Aynı şeyi Ukrayna için de yapıyoruz.” diyerek durumu özetledi. Bunun yanında, muhalefet partileri olan Demokratik Parti, 5 Yıldız Hareketi ve Yeşil Sol İttifak, Tajani’ye sözden eyleme geçme çağrısı yaptı. Bu partiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sivilleri bombalama emrinin engellenmesi ve insani yardımların erişimine izin verilmemesi için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etti.

PROTESTOLAR VE TOPLUMSAL TEPKİLER

Muhalefet, iktidardan İtalyan parlamenterlerin ve sivil toplum kuruluşlarının, Gazze’ye giderek sivillere yardım ulaştırmasının sağlanmasını talep etti. Ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe’nin (Büyük Felaket) 77. yılı nedeniyle Roma ve Milano’da protesto yürüyüşleri düzenlendi. Protestocular, İsrail’in saldırılarına yönelik tepkilerini dile getirdi.