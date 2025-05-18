İtalya Dışişleri Bakanı’nın Tepkisi

TAJANI’NIN AÇIKLAMALARI

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Filistin halkının acı çekmesini istemediklerini, saldırıların sona ermesini arzuladıklarını dile getirdi. Tajani, partisi Forza Italia’nın Sicilya Adası’ndaki Noto kentinde gerçekleştirilen etkinlikte, “Ukrayna, Libya ve Orta Doğu gibi dünyanın birçok yerinde barışa ulaşmaya çalışılırken, artık Filistin halkının acı çekmesini istemiyoruz. Saldırılar sona ersin, ateşkese ulaşalım.” şeklinde konuştu. Filistin halkına zarar verilmemesi ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Tajani, “İsrail hükümetine şunu söylemeliyiz; artık yeter, tepki verildi. Bağımsızlığınızı ve güvenliğinizi garanti altına alın ama barışa varalım. Aynı şeyi Ukrayna için de yapıyoruz.” dedi.

MUHALEFET PARTİLERİNDEN TEPKİ

Bu süreçte muhalefet partileri olan Demokratik Parti, 5 Yıldız Hareketi ve Yeşil Sol İttifak, Tajani’ye sözden eyleme geçmesi çağrısında bulundu. Muhalefet partileri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sivilleri bombalama emrini vermesinin engellenmesi ve insani yardımların ulaştırılmasına izin verilmemesi konularında adım atılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, muhalefet yetkilileri, İtalyan parlamenterlerin ve sivil toplum kuruluşlarının Gazze’ye giderek sivillere yardım ulaştırmalarını sağlamak için çalışmaları yönünde iktidardan taleplerde bulundu.

PROTESTOLAR DÜZENLENDİ

Öte yandan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe’nin (Büyük Felaket) 77. yılı dolayısıyla Roma ve Milano’da protesto yürüyüşleri gerçekleştirildi. Protestocular, İsrail’in saldırılarına karşı tepkilerini gösterdi.