İtalya Hükümeti, Casus Yazılımı Feshetti

İSRAİL’İN CASUS YAZILIMI GÜVENLİK RAPORUYLA ORTAYA ÇIKTI

Ocak ayı sonunda, İsrailli Paragon Solutions şirketinin geliştirdiği ‘Graphite’ adlı casus yazılımın pek çok ülkede, bunlar arasında İtalya’nın da yer aldığı, gazeteciler ve aktivistlerin dinlenilmesinde kullanıldığına dair tartışmalar sürüyor. Bugün açıklanan İtalyan parlamentosuna bağlı Güvenlik Komitesi’nin (COPASIR) raporunda, İtalyan hükümetinin Paragon Solutions ile yaptığı sözleşmenin iptal edildiği bilgisi paylaşıldı. Raporda, Meta şirketinin, aralarında İtalyan vatandaşlarının da bulunduğu birçok kişiyi ‘Graphite’ aracılığıyla hedef alındıkları konusunda uyardığı, bu durumun ardından İtalyan istihbarat kurumları AISE ve AISI’nin 14 Şubat’ta sözleşmeyi askıya aldığı vurgulandı. “Komite, istihbarat kurumlarındaki denetimler sonucunda, askıya alma kararının ardından Paragon ile yapılan sözleşmenin feshedilmesine karar vermiştir” denildi. Ayrıca, yasa dışı göçe yardımcı oldukları düşünülen Mediterranea Saving Humans isimli sivil toplum kuruluşunun (STK) kurucusu Luca Casarini ve Refugees in Libya adlı İtalya merkezli STK’nın başkanı David Yambio’nun da yasal yollarla izlendiği kaydedildi.

GAZETECİ CANCELLATO’DAN AÇIKLAMA

COPASIR raporunda, Meta’dan uyarı alan tanınmış İtalyan gazeteci, Fanpage Genel Yayın Yönetmeni Francesco Cancellato’nun, İtalyan gizli servisleri tarafından Graphite yazılımı kullanılarak dinlenilmediğini belirttiği ifade edildi. Cancellato’nun başında olduğu Fanpage’ın haberine göre, Paragon Solutions, sistemlerinin gazeteci Cancellato’ya karşı yasaların ve sözleşme hükümlerinin ihlal edilip edilmediğini belirlemenin yolunu sunduğunu savundu. Bununla birlikte, “İtalyan yetkililer bu konuda çözüm bulmamayı seçtiği için Paragon, İtalya’daki sözleşmelerini feshetti” açıklamasını yaptı.

İTALYAN İSTİHBARATINDAN CEVAP GELDİ

Paragon’un açıklamasına karşılık, İtalyan istihbaratının üst kuruluşu DIS ile COPASIR’den yanıt geldi. DIS, kendi güvenlik sunucularına Paragon’un yazılımını kurma teklifini “kabul edilemez” olarak değerlendirdi. COPASIR ise Paragon’un açıklamasını “şaşkınlıkla” karşıladığını duyurdu. Cancellato, yayın yönetmeni olduğu Fanpage’deki haberde, bu durumla ilgili olarak “Taraflardan biri, yalan söyledi” ifadesini kullandı. Muhalefetteki siyasilerse, hükümete konuyu parlamentoda netleştirmesi çağrısında bulundu. Hükümettense henüz bir açıklama gelmedi.

WHATSAPP’TAN UYARI MESAJI

Meta şirketine ait WhatsApp uygulaması, ocak ayı sonunda yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin Paragon Solutions’ın ‘Graphite’ yazılımıyla hedef alınmış olabileceğini bildirdi. Başbakan Giorgia Meloni’nin partisinin gençlik kollarındaki faşizm yanlılarını ifşa eden Fanpage’in yayın yönetmeni Francesco Cancellato, 31 Ocak’ta WhatsApp’tan gelen uyarıyla siber saldırıya maruz kaldığını öğrenmişti. İtalya Başbakanlığı, 5 Şubat’ta İtalya’dan 7 kullanıcının hedef alındığını ve Ulusal Siber Güvenlik Ajansının harekete geçirildiğini açıkladı. Cancellato dışında, “Mediterranea Saving Humans” STK’sının kurucusu Luca Casarini de benzer şekilde hedef alındığını bildirdi. Casarini, kendisini izleme emrinin kim tarafından verildiğinin soruşturulması için 10 Şubat’ta suç duyurusunda bulundu. Başbakanlık, hükümetin İtalya’daki bazı kişileri bu casus yazılım üzerinden dinlediği iddiasını reddetti ve İtalya dışındaki Belçika, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Avusturya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç’ten de mağdur kullanıcılar bulunduğunu bildirdi. İngiltere’den bir medya kuruluşu, 6 Şubat’ta Paragon Solutions’ın İtalya ile olan sözleşmesini sonlandırdığını öne sürdü. Ancak, İtalyan hükümeti bu haberleri 12 Şubat’ta yalanladı.