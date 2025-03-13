İtalya-Rusya Arasındaki Diplomatik Gerilim Yeniden Alevlendi

ROMA-MOSKOVA HATTINDAKİ DİPLOMATİK KRİZ YENİDEN ALEVLENDİ

Roma ve Moskova arasındaki diplomatik gerginlik, geçen ay İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın Rusya’yı Nazi Almanyası’na benzeten konuşmasıyla başladı. Bu duruma Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın verdiği sert tepki ile kriz daha da büyüdü. Krizin sona erdiği düşünülürken, bugün yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.

TEPKİLER ARTIYOR

Zaharova, Cumhurbaşkanı Mattarella’nın “Rusya’nın nükleer silah kullanmakla tehdit ettiği” yönündeki ifadesine karşılık, “Bu yalan. Bu gerçek değil. Bunun hesabının verilmesi gerekiyor” şeklinde yanıt verdi. Bu açıklama, İtalya’da ciddi tepkilere yol açtı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya yönelik bir kez daha yapılan sözlü saldırıyı sert bir şekilde kınıyorum. Kendisi barış insanı, ülkenin ve Avrupa Birliği’nin sembolüdür. Bu nedenle, Rusya Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrılması talimatını verdim. Cumhurbaşkanına en içten dayanışmamı sunuyorum” dedi.

BARIŞ İÇİN ÇALIŞILMASI GEREKİYOR

Aşırı sağcı Lig Partisi’nden de bu krize dair açıklama geldi. Partinin liderleri, “Lig, her zaman ulusal egemenliğin korunmasından yanadır. Cumhurbaşkanıyla dayanışma içinde olmak, tonu düşürmek gerekir. Herkes nihayet barışa ulaşmak için çalışsın” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Senato Başkanı Ignazio La Russa, Rus yetkilinin Cumhurbaşkanı Mattarella’ya yönelik açıklamalarını “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

KRİZİN BAŞLANGICI

Cumhurbaşkanı Mattarella, 5 Şubat’ta Marsilya Üniversitesi’nde fahri doktora beratı aldığı törende yaptığı konuşmada, Rusya’yı Ukrayna’yı işgalinden dolayı Nazi Almanyası’na benzetmişti. Bunun üzerine Zaharova, 14 Şubat’ta Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, Mattarella’nın sözlerini “kutsal değerlere karşı saldırgan tutum” olarak değerlendirdi ve İtalya’nın 2. Dünya Savaşı sırasında Rusya’ya saldırdığını hatırlattı. Zaharova’nın sözleri, İtalya’da hem iktidar hem de muhalefet partilerinden tepki aldı.