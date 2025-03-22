İtalya Terk Edilen Evleri Yeniliyor

İtalya’da yapılan yeni teşvik programlarıyla ilgili gelişmeler, özellikle Kuzey İtalya’daki Trento Özerk Vilayeti’nde dikkat çekiyor. Bu program, çok sayıda terk edilmiş evi yenilemek amacıyla İtalya’da yaşayanlar ya da yurtdışında bulunan İtalyanlara maddi destek sağlamayı hedefliyor.

TEK ŞART

CNN International’ın aktardığına göre, hibe toplamda 100 bin eurodan oluşuyor; bunun 80 bini yenileme için, 20 bini de mülkün satın alınma maliyeti için verilecek. Ancak bu teşviklerin kullanılabilmesi için önemli bir kural bulunuyor. Bu hibenin sunulabilmesi için mülk sahibi olan veya anlaşma imzalayan kişilerin 10 yıl boyunca ilgili bölgede yaşamaları ya da mülklerini bu süre zarfında kiraya vermeleri gerekiyor. Aksi takdirde, hibe miktarını geri ödemek zorunda kalmaları söz konusu olabiliyor.

YOK OLMA TEHDİDİ

Bu yeni teşvik programının nihai onay için önümüzdeki haftalarda değerlendirileceği belirtiliyor. Projede yer alması planlanan 33 kasaba, boş ve terk edilmiş evlerin sayısının; burada ikamet eden insan sayısından fazla olması nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu durum, nüfus kaybı yaşayan 5 binden az nüfusa sahip belediyelere dağıtılması planlanan 30 milyon euro tutarındaki fonla ilgili 2024 ulusal bütçe yasası çerçevesinde ortaya çıkan bir durum. CNN’e göre, bu tür kasabalar genellikle yaşlı bir nüfus barındırıyor ve bu da okulların kapanması, bakkal ve benzin istasyonu gibi temel hizmetlerin eksikliği gibi sorunları beraberinde getiriyor.