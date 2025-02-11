İtalyan Şefin Oğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

OĞULUNUN ANISINA TÖREN DÜZENLENDİ

Kadıköy’de bıçaklı bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden İtalyan restoran şefi Andrea Minguzzi’nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için Beyoğlu St. Antuan Kilisesi’nde anma programı yapıldı. Törene, Ahmet Minguzzi’nin babası Andrea Minguzzi, annesi Çellist Yasemin Akıncılar, şef Danilo Zanna, aile üyeleri, okul arkadaşları ve sevenleri katıldı.

DUALAR VE İLAHİLER EŞLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu Monsenyör Massimiliano Palinuro’nun yönetiminde düzenlenen anma etkinliğinde ilahiler ve dualar okundu. Palinuro, dua esnasında “Anne ve babası için Allah huzurda şefaatte bulunsun ki asla ümitsizlik, nefret ve kin ebeveynlerin yüreğinde bulunmasın. Merhametli Allah Mattia Ahmet’i cennetine kabul etsin. Andrea ve Yasemin’e teselli ve ümit bağışlasın” şeklinde ifadelerde bulundu. Tören, dualarla sona erdi.