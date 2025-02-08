İtalyan Şefin Oğluna Kadıköy’de Saldırı

KADIKÖY’DE BICAKLI SALDIRI

Kadıköy’de alışveriş yapmak amacıyla gittiği bit pazarında bıçaklı bir saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi’in oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, tedavi altında bulunduğu hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Olay, 24 Ocak Cuma günü sabah saat 08.25 sıralarında Kadıköy’deki tarihi Salı pazarında yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi, çellist Yasemin Akıncılar ile tartışma yaşadı ve bu sırada bisikletli bir grupla karşılaştı.

SALDIRI ANI VE SONRASI

Tartışmanın ardından çevredekilerin müdahalesiyle grup dağılırken, Mattia Ahmet Minguzzi alışveriş yapmak için pazara yöneldi. Ancak, pazarda bulunduğu esnada tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. Olan biteni izleyen diğer şüpheli U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi’ye tekme attı. İhbar üzerine olay yerine hızlıca çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan Mattia Ahmet Minguzzi, yoğun bakımda 14 gün süren bir tedavi gördü ancak beyin ölümü gerçekleşti.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Kadıköy Asayiş Büro ekipleri, saldırganları kısa süre içinde yakalamayı başardı. Saldırıyı gerçekleştiren B.B.’nin bir, U.B.’nin ise iki ayrı sabıkası bulunduğu tespit edildi. İki şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildikten sonra mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandılar.